Abogado de Presidente Boric rechaza “categóricamente” denuncia por difusión de imágenes privadas y acoso: “Él es víctima”

En horas de la mañana de este martes, el abogado Jonatan Valenzuela Saldías, representante del Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó una declaración pública donde se refirió a la denuncia por difusión de imágenes privadas y acoso sexual en contra del Mandatario.

El abogado partió enfatizando en que “desde julio del año 2013 y hasta el año 2014, mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra, el que ha tenido ahora, como nuevo episodio, la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes el 6 de septiembre del año 2024″.

“Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de 25 correos electrónicos, cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del Presidente”, agregó.

Asimismo, el abogado defensor indicó que tras conocerse esta denuncia, el Presidente “ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos. Tanto es así que yo el día 22 de octubre me entrevisté personalmente con el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, y le hice entrega de copia de todos los correos existentes, los que son meridianamente esclarecedores”.

“El Presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia, y quiero ser yo muy enfático y claro en que este es un caso en que debe enfocarse globalmente. El Presidente es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos, que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia”, afirmó.

En esa línea, Valenzuela reiteró que “estamos seguros de que la verdad del caso quedará perfectamente establecida en la instancia correspondiente”.