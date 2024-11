“Fue super fuerte”: Exintegrante de “Yingo” relata dramático episodio en el que socorrió a un motociclista que murió en Lampa

Un fatal accidente ocurrido durante la madrugada del miércoles en Camino Lo Echevers, en la comuna de Lampa, dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años que viajaba en motocicleta. La víctima salió proyectada alrededor de 100 metros tras colisionar con un automóvil.

En ese momento, Ariel Osses, conocido como “Elfi” y exintegrante de Yingo, transitaba por el sector mientras regresaba a su hogar en Lampa, luego de disfrutar del triunfo de Chile contra Venezuela en las eliminatorias.

En una entrevista con LUN, Osses detalló el momento en que se percató del accidente: “Iba manejando cuando a lo lejos veo que hay algo en el camino. Era una moto tirada en la mitad de la calle en sentido contrario. Bajé la velocidad y a unos 100 metros había un casco. Le dije a mi polola que llamara a los Bomberos mientras yo me bajaba”.

El exchico Yingo agregó que, al acercarse, notó una zapatilla en el camino y, poco después, divisó el cuerpo del motociclista tirado en el bandejón central. “Ahí estaba el dueño de la moto, tirado, solo”, comentó.

Hizo lo que pudo, pero ya había muerto

Elfi, quien fue bombero en su juventud, intentó brindar ayuda al motociclista. “Mientras me acercaba pensaba que en el peor de los casos todavía se podía inmovilizar. La persona estaba a 100 metros de la moto cuando llegué, pero me di cuenta que no se podía hacer nada. Intenté hacerle reanimación, pero ya había fallecido”, explicó.

La gravedad del impacto resultó en la muerte instantánea del joven motociclista. Cuando llegaron efectivos de seguridad ciudadana, confirmaron el deceso, lo que afectó profundamente al influencer. “Me siento culpable por no haber hecho algo más. Haber ayudado a la persona. Si yo hubiera pasado por ahí antes, quizás podría haber hecho algo más. No pude hacer nada”, expresó entre lágrimas.

“Sé que no pude hacer más porque él ya había fallecido, pero si lo viera otra vez ahí, me bajo nuevamente (...) Supongo que siempre queda esa espina del podría haber hecho algo por él”, añadió.

La situación se tornó aún más compleja con la llegada de familiares de la víctima. Según el exintegrante de Yingo, los parientes comenzaron a gritar a testigos, entre ellos conductores de un camión, y también a él y su pareja, creyendo que estaban involucrados en el accidente. “Fue súper fuerte”, afirmó.

“Tenía 19 años, era un niño. Más encima el chofer que lo chocó se dio a la fuga”, complementó.

Tras prestar declaraciones, Ariel Osses volvió a su casa a las 5 de la mañana, pero no logró dormir. “Tomé un remedio para dormir y voy a ir al psicólogo porque fue muy fuerte verlo, no hacer nada, saber que era tan joven. Son muchas cosas”, concluyó.