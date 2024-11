Excarabinera triunfa en plataforma para adultos: afirmó ganar “siete veces más” que como funcionaria policial

Con 28 años y después de ocho dedicados a Carabineros, Maureen, exfuncionaria policial y estudiante de Trabajo Social, dio un giro radical a su vida profesional. Actualmente, se dedica a vender contenido erótico en Arsmate, una plataforma conocida como el “OnlyFans chileno”, donde encontró éxito y estabilidad económica.

Maureen compartió su experiencia en una entrevista en el canal en YouTube de Arsmate, donde explicó los motivos de su decisión. Ella contó que se hizo su página en la plataforma para adultos en “los primeros días de julio, después de que Carabineros me dio la baja, por licencias médicas. Llegué a un punto en el que no sabía qué hacer. No encontraba trabajo, tengo hijos”.

“Y en conversación con mi pareja, la verdad, como en talla, me empezó a decir que hiciéramos esto. Pero la verdad que yo nunca lo tomé como en serio. Hasta que en un momento le dije, ‘¿sabes qué? Hagámoslo’”, añadió. Luego, comentó que su pareja le dio “la idea, y él me maneja las redes sociales, la plataforma, yo más que nada veo el tema de los contenidos”.

Tras ello, sobre su paso en la institución policial, la joven expuso que “la pase muy mal también. Hace rato sentía que no era lo mío. Carabineros no es compatible cuando uno es mamá. Y a una le dan muchas veces la espalda. Y se ven cosas adentro, que la verdad no...”.

“A mis hijos no los veía nunca. De hecho, mis hijos pasaban solos (…) En un momento pedía permiso, decía que tenía una dificultad con mi hijo, e igual todo eso era un cacho en Carabineros. Entonces me hacían sentir que era un problema”, complementó.

Sus ingresos mensuales se multiplicaron

El cambio de rumbo comenzó como un experimento, pero rápidamente se convirtió en su principal fuente de ingresos. Sin embargo, su transición no estuvo exenta de complicaciones. Según relató la estudiante universitaria, sus fotos y videos se filtraron mientras aún estaba en la institución, lo que resultó en su baja inmediata y en la necesidad de cambiarse de casa, ya que vivían en una residencia fiscal.

Sobre los ingresos que genera actualmente, la joven de 28 años señaló que “mis ingresos son siete veces el sueldo de Carabineros. Antes tenía que andar consiguiéndome, y prácticamente recibía mi sueldo para andar después devolviendo. Ahora no.

“De hecho, con mi pareja nos fuimos a Brasil, y a él lo dieron de baja por lo mismo, por haberse ido a Brasil”, adicionó.

Maureen destacó que su éxito en la plataforma comenzó desde el primer momento, impulsado por su antigua profesión. “Se filtraron las fotos y videos, y ahí me empezó a llegar mucha gente. De hecho, hasta los mismos vecinos (funcionarios de la institución) estaban suscriptos”, reveló.

Por último, la estudiante expuso que ahora “tengo tiempo para ir a la universidad, cosa que antes en Carabineros me cuestionaban mucho. Fueron hasta a mi universidad para investigar sobre mí. Entonces, fue como un acoso, la verdad. Y ahora no, tengo una vida tranquila, me levanto y estoy con mis hijos”.