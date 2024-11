Gonzalo Jara profundiza sus críticas al rol de Gareca ante Perú: “Es un entrenador que juega a no perder”

Santiago

En el programa de hoy lunes en Los Tenores, nuestros panelistas debatieron en torno a las palabras de Ricardo Gareca de cara al partido de mañana martes ante Venezuela.

“No lo noto entregado, pero sí ofuscado en su forma de responder. Hasta verlo declarar ya se ve molesto. En el fútbol, los resultados son los que mandan”, planteó Gonzalo Jara, que aprovechó de ahondar en su incomodidad por el hecho de que La Roja no haya tenido cambios hasta los descuentos del partido del pasado viernes contra Perú.

“Entro en una zona de molestia por no buscar algo distinto, un cambio (...) Eran necesarios los cambios por cansancio, porque el equipo también cambió su funcionamiento. Para mí, Loyola no había jugado un buen primer tiempo y quizá como tendría mucho mano a mano, jugó al límite, habría puesto a Cabral para bajar a Vidal al medio. El partido necesitaba un Cepeda. Aravena necesitaba un Cabral que lo hiciera correr”, reflexionó el excentral, ahondando en sus críticas tácticas.

“Cuando digo cambiar, sé que Aravena tiene que defender y correr al volante, pero también hay que ponerse en la disposición de atacar yo también, provocar la preocupación en Perú. Se termina desgastando (...) Un entrenador tiene que preparar el equipo con poco tiempo, pero también hay que leer bien el partido. Hay que mandar una señal”, señaló Gonzalo Jara, comparando la actitud del DT respecto a otros partidos eliminatorias.

“Para mí, Gareca es un entrenador que juega a no perder. Eso no te servía en Lima y hace una o dos fechas atrás. ¿Cómo entiendo a un entrenador que va a jugar con Argentina en Buenos Aires, empezamos defensivamente y después del gol, cambia? Esos discursos no me calzan. Lo vas a buscar perdiendo 1-0 en Argentina y ahora no. El enojo que queda es que el partido lo podías ganar. Tenía que cambiar. Había un desgaste. ¿Por qué no podemos cambiar?