Ricardo Gareca aborda su eventual salida de La Roja si no derrota a Venezuela: “Soy consciente de todo en estos momentos. No doy nada por perdido” / Rocio Ayala

Santiago

Ricardo Gareca no vive días sencillos en la dirección técnica de Chile, más allá de haber sumado por primera vez en partidos oficiales desde que llegó a hacerse cargo del equipo nacional tras el empate con Perú.

“A Perú era difícil generarle ocasiones de gol y les generamos 9, me parece que ha habido un avance. Nos gustó el crecimiento en el juego, se vio algo mejor plasmado y con eso quedamos conformes, no con el resultado”, comentó el DT nacional en la conferencia de prensa con miras al duelo de mañana martes, ante Venezuela.

“Estamos muy bien. El partido va a ser muy difícil, como todos. Enfrentaremos a una selección que viene bien anímicamente, luchando por meterse por primera vez en un Mundial. Tienen un clima optimista, pero nosotros tenemos expectativa de empezar a mejorar. Va a ser un partido intenso, difícil para ambos, pero esperamos sacar el mejor resultado”, recalcó el “Tigre”, descartando el hecho de pensar en su salida del cargo en caso de no ganarle a la “Vinotinto”.

“Soy consciente de todo en estos momentos. Estoy positivo, estoy bien, es lo único que puedo contestar. Lo único que contemplo es la posibilidad de ganar, no veo más allá de todo eso. Cualquier otro escenario que se presente llegará el momento de analizarlo. Por ahora, tengo mentalidad positiva y me cargo de esa energía”, dijo Ricardo Gareca, ya más a la defensiva cuando se le planteó que fue el único DT en Sudamérica que no ha cambiado la dinámica de resultados en su llegada al cargo, a diferencia de lo hecho hasta ahora por Gustavo Alfaro en Paraguay o Sebastián Beccacece en Ecuador, cuestión que se reiteró cuando se enfatizaron sus pobres registros en las últimas dos temporadas entre Chile y Vélez Sasrfield.

“Sigo teniendo la misma capacidad y el mismo resultado, a veces los resultados varían. Yo tengo metas y tengo dentro de las mías clasificar, no doy nada por perdido. Sigo teniendo la misma convicción desde que me hice cargo de Chile. Llegará el momento en que los dirigentes analizarán ese tema, pero no yo”, recalcó.

Ricardo Gareca y el plantel de La Roja

El entrenador valoró el aporte de Arturo Vidal, junto con destacar la disposición de Mauricio Isla para sumarse tras la suspensión de Felipe Loyola por acumulación de amarillas.

“Creímos que era el momento más oportuno para que estuviera Vidal, ha hecho méritos, el presente de él es el mejor para ayudarnos, dada su experiencia. Le agradezco a Isla por su colaboración, la manera en que vino, habla muy bien de él al venir sin dudas”, enfatizó, descartando un mayor lío en torno a la capitanía durante su período en el cargo.

“Ha habido un criterio en torno a los jugadores con más experiencia. Lo fue Bravo y luego de algunos inconvenientes, como no tener a Alexis, el criterio es la experiencia. Estuvo Isla, Maripán y ahora Vidal. No veo el cambio como algo extremo”, dijo, enfatizando que el foco está en ganar sí o si a Venezuela.

“La propuesta es ir a buscar el partido, obtener el resultado que nos permita seguir con chances y ganarlo, no veo otra alternativa. Siempre hemos intentado ganar el partido”, concluyó Ricardo Gareca.