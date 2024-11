Claudio Orrego y querella en su contra por Caso ProCultura: “Me arrepiento de que la institución que elegimos nos traicionó”

El candidato a gobernador regional por la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó en ADN Hoy la querella presentada en su contra por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y tráfico de influencias en el marco del Caso ProCultura.

La acción judicial surge a propósito de una investigación por la entrega de $1.683 millones para la gestión del programa “Quédate”. En concreto, Orrego explicó que esta iniciativa “la hicimos con muchas fundaciones, de las cuales ProCultura era la cabeza”.

Claudio Orrego Ampliar

“¿Si me arrepiento del hecho de ProCultura? Mirando lo que pasó, obviamente. Me siento muy traicionado por una institución (...). No me arrepiento del programa, sí me arrepiento de que la institución que elegimos y las personas que estaban nos traicionaron”, añadió.

“No es un tema de amiguismo”

En esa línea, el candidato señaló que “tenemos muchos proyectos con mucho dinero, y a todos les aplicamos el mismo procedimiento. Esto no es que Claudio Orrego le entrega unilateralmente plata a una fundación, aquí hay procedimientos”.

“Además, se aprobó en el consejo regional (...). El proyecto se ejecuta durante once meses con rendiciones mensuales tomadas de razón por Contraloría, y cuando falla nos demoramos 48 horas en terminar el contrato”, comentó.

Consultado por si tiene confianza de que no será formalizado, Claudio Orrego respondió: “Absolutamente, este es un caso en que nosotros nos querellamos y hemos entregado todos los antecedentes (...). Esto no es un tema de amiguismo”.