Irina Karamanos tras declarar como imputada por Fundación Procultura: ‘No existen depósitos hacia la fundación, eran rebotes de sueldo’”

La ex primera dama de Chile, Irina Karamanos, informó este martes que declaró ante la Fiscalía de La Serena en calidad de imputada, tras ser vinculada a la Fundación ProCultura en el marco del denominado Caso Convenios. Mediante un comunicado en redes sociales, Karamanos aclaró que fue ella quien contactó al Ministerio Público para aportar antecedentes y negó haber realizado movimientos bancarios irregulares hacia la fundación.

“A partir de los antecedentes que he enviado al Ministerio Público luego de que circulara información falsa sobre mí, me presenté en la Fiscalía de La Serena a declarar en calidad de imputada (…) para poder exponerlos correctamente”, expresó Karamanos. La socióloga precisó que en las cartolas bancarias presentadas al fiscal “no existe ningún depósito de los dineros que se me acusa haber ‘abonado’”.

Karamanos destacó que una revisión de las operaciones bancarias entre ella y la fundación evidenció errores en el informe pericial: “Las transacciones seleccionadas arbitrariamente como ‘abonos’ son en realidad menos rebotes, simplemente transferencias de sueldo realizadas por mi antiguo empleador que fueron rechazadas por limitaciones de mi Cuenta Rut”, consigna Emol.

Además, Karamanos apuntó a “desprolijidades” en el informe de la PDI, especificando que “figuran transacciones correspondientes no solo al pago de sueldos, sino también a estacionamientos, almuerzos y bencina”. Sobre estos registros, insistió: “Difícilmente un estacionamiento o gasolinera ha realizado abonos a la fundación”.

En relación con las publicaciones de la prensa sobre el caso, Karamanos aseguró que solicitó aclaraciones al medio El Mostrador, que se negó a rectificar la nota y reconoció que la información provino de “interpretaciones entregadas en ‘off’ al editor por parte del anterior equipo de fiscales a cargo”. Estos antecedentes, indicó, también fueron entregados a la Fiscalía.

Por último, Karamanos manifestó su confianza en que la Fiscalía identifique a los responsables de la “filtración ilícita de informes periciales parciales” y verifique “la desprolijidad en su elaboración”.