“Somos respetuosos de las opiniones”: Gareca baja el perfil a las críticas de Arturo Vidal

Santiago

Durante la conferencia de prensa de este lunes, Ricardo Gareca afrontó con mesura el hecho de que la selección chilena precisa ganar ante Bolivia por las eliminatorias al Mundial 2026.

“Desde la locura del resultado, es probable que no sea beneficioso, pero desde la tranquilidad y determinación de analizar el partido, creo que tenemos buenas posibilidades. Me gustaría que reine el optimismo, eso es fundamental (...) Lo tomo como un desafío hermoso, más allá de la presión. Es un momento que quiero, quiero estar dentro de todo esto y los muchachos también. Nunca hay que perder la fe, por ahí el martes a la noche no nos vemos tan mal en la tabla”, dijo, recordando el negativo historial reciente de La Roja con los altiplánicos.

“Bolivia le ha sacado puntos determinantes hace seis años, con Chile con sus mejores jugadores. Acá no se puede subestimar a nadie. Vamos a jugar muy serios y bajo la desesperación no se va a conseguir nada. Es un partido que hay que saber ganar. Eso es lo único que puedo decir, trabajar el partido para ganarlo, no desde la desesperación, sino desde el apoyo”, planteó, junto con abordar la racha de siete partidos oficiales en que Chile no ha podido anotar.

“Las rachas están para cortarlas, sabemos que existen, pero en algún momento se cortan. Espero que se corte mañana. Hay que tener confianza en recuperar el rendimiento que tuvimos. El ranking FIFA y las estadísticas no tienen nada que ver. Todo se puede en la vida. No me dejo guiar por otras cosas. Me aferro a la convicción de un grupo, a lo colectivo, y no a lo individual”, enfatizó Ricardo Gareca, quien también minimizó las críticas de Arturo Vidal al nivel del equipo.

“No sé qué declaró. El cargo que represento es de la selección nacional. No me permitiría en entrar a polemizar con colegas ni jugadores como Vidal, que es una voz autorizada. Son opiniones. No me molesta para nada. Sabemos lo que sentimos como grupo. Mientras no vengan a agredirme o algo así, en todo lo demás hemos sido respetuosos de las opiniones”, concluyó el “Tigre” en el Estadio Nacional.