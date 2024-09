Ricardo Gareca pide paciencia ante el decisivo juego con Bolivia: “Es un grupo que se está conformando. Nos guste o no, Chile está en un proceso” / Rocío Ayala

Santiago

Tras el entrenamiento de este lunes, Ricardo Gareca conversó con la prensa en el Estadio Nacional de cara al duelo del martes ante Bolivia, donde La Roja necesita ganar o ganar, situación que el mismo DT asumió.

“Uno está acostumbrado a la presión. Todos los muchachos permanentemente en sus clubes lo tienen, yo toda la vida fui deportista, todas estas situaciones las hemos vivido muchas veces, no hay mucho margen. Nada es definitivo, pero es importante ganar por ser locales”, comentó, abordando la situación con mesura.

“Recién comienza esto. La urgencia hace que se magnifique todo y es una realidad. Es el primer partido que dirigí en eliminatorias, que es lo que nos interesa a todos. No es una excusa. Estoy en la etapa de vivirlo con intensidad, es el segundo partido de eliminatorias para nosotros, como cuerpo técnico, y tengo muchas expectativas”, remarcó Ricardo Gareca, apuntando al momento que hoy vive Chile, ya sin la “Generación Dorada”.

“Siempre vamos a salir a buscar el resultado, depende de muchas circunstancias. Es un grupo que se está conformando. Nos guste o no, Chile está en un proceso. Hubo muchos que jugaron su primer partido de este nivel en River. Lo he hecho antes, lo haré ahora. Nos sobra confianza en los muchachos, no tengo problema en convocar o poner de titular a alguien sin experiencia, están preparados y buscan esa oportunidad. Estamos en ese proceso de afianzamiento de una búsqueda de un grupo compacto, competitivo, y se le presentan oportunidades a los muchachos”, reflexionó el “Tigre”.

Las variantes de Ricardo Gareca

En conferencia, el DT de Chile evitó anticipar la posible oncena. “Tengo que esperar un día más, los entrenadores de selección no tenemos tiempo de nada. Perdimos tres jugadores al hacer 10 minutitos de fútbol. A partir del equipo ya había perdido cinco jugadores para Argentina, que solo perdió a Messi. Es a modo de referencia, no es excusa. Tengo que esperar hasta último minuto para ver cómo llegan los jugadores”, dijo, sin descartar el doble 9 con Brereton y Vargas.

“Estoy viendo y contemplando todo. Tenemos que sacar el partido adelante como sea, es mucho más difícil así que con algo definido, tranquilo, con buen juego. Estamos analizando estas variantes. Esperamos que el equipo se sienta mejor. Estamos tranquilos, están en condiciones de responder”, afirmó, respaldando al criticado Gabriel Arias.

“Después de lo de Argentina, todos recibimos críticas. Alguno puede recibir más crítica que otros, pero los muchachos están bien, los arqueros están bien, están todos a disposición nuestra”, planteó, junto con asegurar que Erick Pulgar está en condiciones de jugar ante Bolivia.

“Está bien. Ha entrenado de forma normal, se lo ve totalmente recuperado. De acá a mañana estarán todos”, concluyó Ricardo Gareca.