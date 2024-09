“No pasaron ni 15 segundos y comenzaron a llegarme mensajes de texto, de WhatsApp, videollamadas (...) tuve que abandonar ese número tras 20 años”

Hace unas semanas, durante una emisión de Tu Día, Priscilla Vargas protagonizó un incómodo momento en vivo. En plena cobertura sobre los cortes de luz causados por las intensas lluvias en la capital, decidió llamar desde su celular a la compañía eléctrica, sin imaginar que su número personal sería revelado al aire por la operadora.

“Hicimos una prueba al aire, usé mi teléfono para llamar a la compañía eléctrica porque en una comuna decían que no había respuesta de la empresa. La operadora me pregunta cuál es mi nombre y muy rápido dice: ‘usted me está llamando del +569890...’”, recordó la conductora de Canal 13 sobre el inesperado incidente que rápidamente escaló en redes.

El audio de su número telefónico quedó expuesto al aire debido a que, en la rapidez del momento, Priscilla Vargas no alcanzó a silenciar su teléfono. “Y, como estaba al aire, con el micrófono, se escuchó todo. Ahí quedé medio plop. Me paré del asiento y seguí hablando con ella, pensando que había pasado piola”, relató a LUN.

Minutos después de cortar la llamada, su teléfono no paraba de sonar. “No pasaron ni 15 segundos y comenzaron a llegarme mensajes de texto, de WhatsApp, videollamadas, llamadas normales. Me impacté con la rapidez de los chilenos, la agarraron al vuelo”, explicó la animadora, asombrada por la reacción del público.

El impacto fue tal que en apenas diez minutos ya había recibido 180 videollamadas. Para el día siguiente, más de mil mensajes y notificaciones invadían su teléfono. “Sonaba todo el rato. Ya al otro día creo que más de 1.000 mensajes y videollamadas”, describió la periodista, quien no pudo responder ni revisar la mayoría.

Tuvo que cambiar su número telefónico tras 20 años

Durante su trayecto de regreso a casa, el teléfono continuó vibrando incesantemente. “El celular se conectó automáticamente al bluetooth y seguían entrando llamadas”, explicó Priscilla. Fue en ese momento cuando decidió activar el modo “no molestar” para tratar de recuperar algo de calma.

Ante la situación, la periodista de Canal 13 tomó una difícil decisión: “Tuve que tomar la difícil y triste decisión de abandonar ese número telefónico tras tenerlo por 20 años. Es un suicidio comunicacional”.

Además de perder contactos importantes acumulados a lo largo de su carrera, la conductora de Tu día se encontró con otro desafío: muchas personas ya no la reconocían con el nuevo número. “Tuve que empezar a mandar audios para que cacharan que era yo”, comentó, mencionando que incluso colegas cercanos pensaban que era una broma o estafa.

Finalmente, Priscilla reflexionó sobre la situación y se mostró optimista. “Las personas que realmente quieren hablar contigo van a conseguir hablar contigo”, concluyó.