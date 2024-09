“No me vinculo con esa familia”: Hija de DJ Méndez confiesa que perdió todo contacto con su papá y sus hermanos

Issis Méndez, una de las hijas de DJ Méndez, generó revuelo tras publicar un video en su cuenta de TikTok donde dejó entrever la complicada relación que mantiene con algunos miembros de su familia. Esta publicación atrajo la atención de sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos por el distanciamiento que mantiene con su padre y la mayoría de sus hermanos.

Leopoldo Méndez es padre de varios hijos: Steffi, Leo Jr. y Evita, fruto de su relación con Ninoska Espinoza; Esai, hijo que tuvo con Marcela Duque; y finalmente Issis y María Fernanda, producto de su relación con Katalina Hormazábal.

En TikTok, la joven escribió un comentario que hacía referencia a la posibilidad de solucionar las cosas con su padre. “Pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?”, redactó en la red social china, agregando un video acompañado de la canción Duvet de Bôa, destacando la letra: “And you don’t seem to understand” (Y tú no pareces entender).

El video, que rápidamente llamó la atención en redes sociales, generó múltiples preguntas por parte de sus seguidores, quienes comenzaron a indagar sobre su relación con DJ Méndez y el resto de la familia. Uno de los usuarios comentó: “Te lleva a la pelu y se te pasa el enojo”, a lo que Issis contestó de manera tajante: “Como dije antes, si supieran…”.

“Mi único hermano ahí es...”

Ante la gran cantidad de preguntas sobre los conflictos familiares, la influencer y tiktokera decidió aclarar su postura respecto a la exposición pública de estos problemas.

“¿Por qué ventilan y dan a saber a todos que hay problemas entre ustedes? Resuélvanlo en privado, con esto solo buscan pantalla”, le escribió un seguidor, a lo que Issis respondió: “¡Ay! No saben leer el #, no estoy ni ahí con la ‘pantalla’. Nunca me ha interesado, créeme, no quiero quedar igual que todos ellos. Así que si no sabes, callada”.

En otro comentario, la joven influencer fue aún más directa: “Yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai. Yo subo contenido. ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo”.

A raíz del revuelo causado, Issis decidió borrar el video horas después de haberlo publicado. Cabe destacar que la última noticia relacionada con la familia Méndez había sido en mayo, cuando Steffi, otra de las hijas del artista, se convirtió en madre, además de la reciente ruptura de DJ Méndez con su pareja Beatriz Fuentes.