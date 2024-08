La sentida despedida del gran capitán de la Roja: “Fue un orgullo máximo llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo”

Claudio Bravo, el gran capitán que llevó a la Roja a ganar dos históricas Copas Américas, le dijo adiós al fútbol profesional este lunes, en una sentida despedida por medio de sus redes sociales.

Tras su alejamiento del Betis, era una incógnita lo que sucedería con el arquero nacional, sin embargo, optó por no seguir compitiendo y así despedirse para siempre del fútbol profesional.

“Por medio de este video me encantaría comentarles que voy a dejar el fútbol profesional. Creo que he tomado una decisión acertada, meditada y muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida, para comenzar otra etapa familiar que, seguramente, será igual de exitosa que esta etapa que me logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido”.

Tras lo anterior, Bravo quiso agradecerles a todos los clubes donde jugó en su exitosa carrera.

“Me encantaría repasar un poco los agradecimientos, a todos los clubes que me han dado la oportunidad de crecer, Agradecer a Colo Colo, la Real Sociedad, a Barcelona, Manchester City, al Betis y a todos los compañeros, técnicos, y personal que me han ayudado en los buenos y los momentos no tan buenos en el fútbol. También a todos los hinchas que a lo largo del mundo me han brindado cariño, respeto, admiración. También agradecer a mis padres, mis hermanos, mi esposa Carla, mis cuatro hijos, que hemos tenido la posibilidad de crecer juntos”, sostuvo.

En la parte final del video, el histórico capitán tuvo sentidas palabras para la Selección Chilena.

“Me gustaría también cerrar un ciclo importante dentro de la Selección. Me ha tocado la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo, y la he llevado con mucho orgullo. Jugué dos mundiales, dos Copas Américas con dos títulos para Chile. El orgullo para mí ha sido máximo con la Selección”, indicó.

Finalmente, cerró manifestando que “es un momento oportuno, lindo, pleno dentro de mi vida, así que muchísimas gracias a todo el mundo y ahora toca desarrollar una nueva etapa en mi vida”.