Durante esta jornada, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, conversó con ADN Hoy sobre la situación política en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo confirmara la victoria de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales.

Esto causó una dura respuesta por parte del Presidente Gabriel Boric, quien tildó al régimen de Maduro como “una dictadura”. “Hoy no tengo dudas que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela (...) nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido” afirmó.

Sus dichos fueron respaldados casi de forma transversal por los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista (PC) quienes han guardado silencio respecto a este tema, no pronunciándose ni a favor ni en contra de lo expresado por el Mandatario.

Al respecto, y en conversación con ADN Hoy, el canciller Van Klaveren afirmó que la postura del Gobierno “no pierde fuerza si un partido oficialista no respalda la decisión del Presidente, porque es él quien define la política exterior, más allá de los matices”.

“La verdad es que yo no entiendo las dudas del Partido Comunista, pero les corresponde a ellos aclararlas”, aseveró.

Por otro lado, y consultado sobre por qué no se usa este mismo tono para condenar otras dictaduras como Nicaragua, Cuba, Corea del Norte o China, el secretario de Estado señaló que “Venezuela está en América Latina, y es parte del Sistema Interamericano, y efectivamente hay compromisos de apoyo a la democracia, hay cláusulas democráticas que están vigentes y que obviamente son aplicables en esta situación”, declaró.

“Hemos sido muy críticos también respecto a Nicaragua, y también, en otras ocasiones, el Presidente ha sido muy crítico en las políticas respecto de Cuba, pero lo que en estos momentos está en la contingencia es el caso de Venezuela, y es lo que requiere un pronunciamiento nuestro en estos momentos”, cerró.