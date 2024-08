Presidente Boric reitera que régimen de Maduro es una dictadura y asegura que “esa no es la izquierda que me representa”

“Esa no es la izquierda que me representa”: Presidente Boric reitera que régimen de Maduro es una dictadura / picture alliance

La tarde de este jueves, desde la región de La Araucanía, el Presidente Gabriel Boric reiteró sus dichos sobre la situación de Venezuela, asegurando que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura. “Esa no es la izquierda que a mí me representa”, manifestó el mandatario.

“La posición que como gobierno hemos defendido en materia internacional, tiene que ver con una larga tradición de Chile, de los gobiernos democráticos, de defender la democracia y velar por el respeto de los derechos humanos en todos los lugares”, comenzó en conversación con TVN red Araucanía.

“La crisis venezolana, como país nos pega muy fuerte. Me ha tocado ver a los ojos a millones de venezolanos exiliados de su patria buscando nuevas oportunidades (...) que han salido producto del mal manejo que el régimen de Maduro, o dictadura, sin lugar a dudas, ha tenido”, agregó enfáticamente.

Asimismo, aseguró que “hoy no tengo dudas que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela, que lo que está sucediendo es lamentable y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido”.

“Esa no es la izquierda que a mí me representa”

Finalmente, el Presidente Boric también explicó el porqué de sus dichos en redes sociales, argumentando que “lo que yo he dicho en redes sociales es una cuestión que me parece central: Esa no es la izquierda que a mí me representa”.