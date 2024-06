“No es algo futbolístico, es del entrenador”: Arturo Vidal expresa su “rabia” por no jugar con Chile en Copa América

Santiago

Este martes, Arturo Vidal fue el encargado de liderar la presentación de un acuerdo en el que Colo Colo pretende ser un club carbono neutral para 2025.

Sin embargo, el “Rey Arturo” no pudo eludir el hecho de afrontar por primera vez de manera pública su ausencia en la nómina de Chile para la Copa América. “Me hubiese encantado estar, no me tocó esta vez, pero hay que apoyar de afuera. Ojalá a la selección le vaya bien y que debuten con un triunfo”, expresó, lamentando la decisión de Ricardo Gareca.

“Te da tristeza, rabia, no poder estar. No es algo futbolístico, es algo del entrenador, que tiene todo el derecho a elegir sus jugadores. Claramente, me hubiera encantado estar”, enfatizó Arturo Vidal, que espera cobrarse revancha de no estar en Estados Unidos.

“Te queda la espina, pero así es el fútbol. Estas cosas las tomo como reto, ahora no estoy, pero vienen partidos en eliminatorias muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial. Espero jugar mucho mejor que la primera parte, pelear con Colo Colo las copas y eso me va a llevar a la selección”, recalcó, valorando las palabras de Eduardo Vargas, quien aseguró “echar de menos” al volante.

“Siempre ha sido un jugador fundamental para la “Generación Dorada”, en cualquier momento te puede anotar un gol. Un jugador así siempre se necesita, es el máximo goleador y era el que nos ayudó mucho a ganar las dos Copas América. Me alegra que haya vuelta”, expresó el volante de Colo Colo que, con miras al mercado de pases de los albos, no quiso entrar en la chance de compartir camarín en el Monumental con Mauricio Isla.

“No sé si sea así, el tema mío es que el equipo logre objetivo. No depende de mí los jugadores que llegue, ojalá lleguen los que el técnico quiera, no los que la prensa o la gente quiera. Isla tiene un recorrido importante, pero no sé si es el jugador que el profe quiere”, expresó, recalcando la opción de renovar el contrato que lo liga hasta diciembre con el “Cacique”.

“Sería maravilloso, estoy muy contento acá. Va a llegar en algún momento, tampoco quiero meter presión. Si están contentos conmigo, yo feliz y ojalá estar muchos años, pero las cosas se dan solas. Feliz de quedarme toda la vida acá en Colo Colo”, concluyó Arturo Vidal.