Gabriel Costa rompe el silencio tras ser vinculado con el fútbol chileno: “Estoy buscando opciones”

El ex Colo Colo, Gabriel Costa, confirmó que está buscando club para el segundo semestre, porque el DT de Alianza Lima, Alejandro Restrepo, no lo tiene considerado de cara al resto de la temporada.

“Mi contrato con Alianza Lima vence en diciembre, pero el cuerpo técnico no me va a tener en cuenta para el segundo semestre, ya me lo comentó la gerencia, así que estoy buscando opciones. Me han llegado propuestas, pero no concretas”, reconoció el volante uruguayo-peruano en diálogo con Radio Continental de Uruguay.

Según reveló el diario Líbero de Perú, el mediocampista tendría una negociación avanzada con un club chileno. Sin embargo, el propio futbolista aclaró que por ahora no ha alcanzado acuerdo con ningún equipo.

“He recibido más llamadas que propuestas. Las consideraciones son buenas, pero estaría bueno que llegue alguna oferta para seguir disfrutando del fútbol”, señaló.

En esa línea, mostró deseos por volver a Uruguay. “Conversé con equipos de allá, pero no son ofertas concretas. Obviamente, sí me gustaría regresar en algún momento y jugar el campeonato uruguayo”, indicó.

Gabriel Costa y la ilusión que hay en Perú para la Copa América

El jugador que estuvo en Colo Colo entre 2019 y 2022 se refirió a la participación de Perú en la Copa América 2024, donde debutará ante Chile este viernes.

“Hay ilusión. Jorge Fossati es un técnico con mucha experiencia, tiene un recorrido bárbaro. En la gente y en los jugadores hay una ilusión grande por lo que es Fossati. Todos estamos con esa sensación y espero que le vaya súper bien a Perú en la Copa América”, comentó.

“La Copa América no es fácil, hay selecciones muy poderosas como Uruguay, Brasil, Argentina y Chile, que se reforzó muy bien. Pero esto es fútbol y a Perú le ha ido bien en este torneo”, concluyó Costa.