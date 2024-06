Si te vas a dormir antes de esta hora podrías evitar más de algún problema de salud mental, según expertos

Es probable que, por uno u otro motivo, las personas en más de alguna ocasión tiendan a dormirse a altas horas de la noche e, incluso, de la madrugada.

Bajo ese contexto, no sería una novedad que al despertarse no se sientan de la mejor manera posible, con dolores de cabeza o somnolientas al día siguiente. No obstante, expertos aseguran que estos no serían los únicos efectos que provocaría el dormirse tarde, ya que también podría dañar la salud mental de las personas.

¿Hasta qué hora es recomendable irse a dormir?

En el medio HuffPost, citaron un estudio de Psychiatry Research, en el que analizaron el sueño y la salud mental de 73.888 personas del Reino Unido.

Mediante el análisis, un grupo de especialistas llegó al consenso de que dormirse después de las 01:00 horas, podrían ser propensos a experimentar trastornos de salud mental. De acuerdo al estudio, independiente de que las personas tuvieran el hábito de dormirse en un horario tardío o temprano, siempre que se durmieron después de las 01:00 horas se vieron lastimadas mentalmente.

¿Cuáles serían los efectos de irse a dormir después de las 01:00 horas?

En ese sentido, los especialistas detallaron que es muy probable que, en caso de dormirse posterior a la hora antes mencionada, no te despiertes hasta varias horas después de que salga el sol. Este último punto sería fundamental, porque es necesario que los cuerpos tengan fuertes señales de que ya es de día, lo cual proviene, por ejemplo, del sol matutino.

De lo contrario, al no recibir estas señales, es altamente probable que se puedan provocar problemas en la biología de las personas e incluso, afectar al cerebro. En esa línea, hay mecanismos relacionados con el comportamiento o la impulsividad que, cuando uno está despierto hasta más tarde, tiende a disminuir y se asocia a una mala salud mental.

Según señaló Indira Gurubhagavatula, profesora de medicina de la Universidad de Pensilvania, al medio antes citado, el lóbulo frontal sería el más afectado, el cual es el responsable de que gran parte de nuestro cerebro funcione, incluyendo el estado de ánimo y la regulación de las emociones. Esto podría llevar a que las personas experimenten más negatividad y más ansiedad.