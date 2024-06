“El Estado en esto ha fallado”: Presidenta del PS critica al Servel por la falta de información de las elecciones primarias

Este domingo 9 de junio, se desarrollan las elecciones primarias en Chile para definir los candidatos a alcaldes y gobernadores regionales. Sin embargo, la jornada ha sido marcada por la baja participación, lo que ha llevado a las críticas de algunas voces políticas por la falta de información del proceso.

Un ejemplo de aquello es la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, quien cuestionó al Servicio Electoral (Servel) por este tema.

“Yo veo lamentable que una elección estatal, esta no es una elección voluntaria de los partidos, esto está previsto en la ley de partidos políticos, está previsto como un hito electoral la forma de elegir a los candidatos, en este caso alcalde, que no haya habido ni siquiera un letrero”, declaró.

La presidenta del PS señaló la ausencia de señalética en los locales de votación como un fallo significativo. “Si ustedes se fijan aquí, en este local de votación, no hay ni siquiera un letrero como se usaba antes, un letrero de madera pintado que dijera local de votación, elecciones el 9 de junio, y los nombres. Tampoco hay orientación en la esquina. A mí me parece vergonzoso que el Estado de Chile no invierta en promover una fiesta de la democracia”.

La crítica de Vodanovic no solo se centró en la falta de información visual, sino también en la falta de difusión general sobre el proceso electoral. “Aquí tenemos vocales, más de 200.000 vocales a lo largo de Chile, que es un gasto para el Estado (...) pero si no hay difusión, esto no funciona. Entonces aquí hay un incumplimiento grave de parte del Servel en cuanto a la falta de difusión”.

Este domingo, las mesas de votación están abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, en una jornada clave para definir a los candidatos que competirán en las elecciones generales del 27 de octubre. No obstante, las críticas de Vodanovic reflejan una preocupación sobre la efectividad y transparencia del proceso electoral en Chile.