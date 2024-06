Elecciones Primarias 2024: ¿Hasta qué hora se puede ir a votar?

Santiago

Este domingo se están llevando a cabo las Elecciones Primarias 2024, instancia en la que los chilenos y chilenas fueron convocados a votar en 60 comunas del país para elegir sus futuros candidatos a alcaldes y en dos regiones para hacer lo mismo con los que aspiran a convertirse en gobernador regional.

Según información constatada, por el Servicio Electoral, existen 215 candidatos a nivel nacional.

Voto voluntario y horarios

El voto para las primarias es voluntario, es decir, no existe multa por no asistir a votar. En tanto, se aplicará ese castigo de dinero a quienes fueron convocados como vocales de mesa y no se presentaron.

Si a esta altura aún no sabes si en tu comuna hay primarias, la forma más sencilla de averiguarlo es a través del sitio web del Servicio Electoral, donde sólo basta con

Como en cada elección, en estas votaciones existe un horario de atención de mesas.

Las mesas se empezaron a instalar a las 8:00 y estarán recibiendo votos hasta las 18:00 horas. Cabe destacar, que dichas mesas solo pueden cerrar después de esa hora, mientras no haya personas esperando para votar.