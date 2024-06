Presidente Boric en visita a obras del Hospital del Salvador: “En instancias como esta, uno nota cómo Chile va avanzando”

En una visita a las obras del nuevo Hospital del Salvador, el Presidente Gabriel Boric destacó el avance y la importancia de este proyecto para el país. “El sonido de este acto es el sonido del progreso de Chile”, afirmó el Mandatario, señalando que el recinto es un ejemplo de colaboración y esfuerzo conjunto en pos del bien común.

El jefe de Estado resaltó la envergadura del proyecto, que contará con más de 172.000 metros cuadrados repartidos en tres edificios , y beneficiará a aproximadamente 750.000 personas . “Ya tenemos más de un 80% de avance. Es importante inspeccionar las obras en la medida que avanzan, porque así también vamos apretando tuercas”, explicó el líder del Gobierno.

Durante su discurso, el Presidente Boric subrayó la relevancia de las políticas de Estado a largo plazo y el impacto positivo que estos proyectos tienen en la sociedad, especialmente en el ámbito de la salud. “Me llena de alegría saber cómo acá con políticas de Estado de largo plazo estamos construyendo una mejor sociedad, y en particular en algo tan sensible como la salud”, comentó.

En esa línea, también mencionó los desafíos enfrentados durante la pandemia de covid-19, que afectó tanto a la población como a la industria de la construcción. A pesar de estos obstáculos, el Mandatario destacó la reactivación de más del 65% de las obras paralizadas y elogió el esfuerzo de las empresas constructoras para sacar adelante el proyecto.

Asimismo, el Presidente Boric agradeció a los gremios y trabajadores de la salud por su dedicación y colaboración. “Cuando sabemos que estamos trabajando para beneficiar a 700.000 personas, para mejorar la calidad de vida a 700.000 personas, en conjunto con los trabajadores y trabajadoras de la salud, la verdad es que esto adquiere otra fuerza”, expresó.

Para finalizar, el jefe de Estado destacó los logros de su administración en términos de crecimiento económico, reducción de la inflación y generación de empleo, y reiteró su optimismo sobre el futuro del país. “Instancias como esta dan cuenta de que Chile avanza”, concluyó.