Presidente del PPD se desmarca del retiro de fondos de las AFP y afirma que “no hay rebelión” en la bancada

Durante la mañana de este jueves, en una entrevista con ADN Hoy, el senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, conversó sobre diversos temas de actualidad política, entre ellos la reforma del sistema de pensiones, la situación en el oficialismo y las relaciones con Venezuela.

Concretamente, el senador Quintana comenzó expresando su total rechazo a un nuevo retiro de fondos de pensiones, argumentando que “al país le tomó largos años poder salir de la situación inflacionaria que enfrentaba, lo que significó un alto precio de todos los productos durante un tiempo prolongado”. Añadió que la economía está retomando una línea de crecimiento, y un nuevo retiro sería arriesgado.

En esa línea, señaló que la reforma del sistema de pensiones “es un tema esperado desde hace mucho tiempo. Durante el primer mandato de Bachelet se creó la pensión básica. Luego se amplió ese beneficio, estableciendo un pilar solidario. Lo que falta hoy es el pilar contributivo para aquellas personas que han contribuido a los sistemas de pensiones, y eso está pendiente”

Frente a rumores de una supuesta rebelión dentro del PPD, Quintana negó cualquier disidencia significativa. “No es que estén en contra de la reforma del sistema de pensiones; ellos también creen que es necesario. Hacen un emplazamiento para que esto se deslegitime rápido y, si no, avanzarán en retiros. Pero ese punto no lo compartimos, lo hemos conversado con los colegas, y no hay una rebelión”, afirmó.

“Valoramos el esfuerzo y la construcción que ellos han hecho a este proyecto político. Hemos tenido alguna diferencia en algunos puntos, estamos tratando de mejorar eso y de fortalecer los aspectos institucionales. Como partido, tenemos una definición clara: la reforma del sistema de pensiones es necesaria”, enfatizó el senador.

“Persecución política” a Jadue

En relación con una supuesta persecución política contra el Partido Comunista y el alcalde Daniel Jadue, Quintana fue claro: “No tendría cómo la fiscalía o los tribunales perseguir un partido”.

“Hay una acusación contra el alcalde Jadue como las hay todos los días en distintas fiscalías y juzgados de garantía en todo Chile contra distintos alcaldes. La manera de defenderse no es acusando algún tipo de discriminación política”, explicó.

🎙️ EN VIVO | Senador Quintana en #ADNHoy y propuesta de bancada PPD-Independientes por "Reforma o retiro": "No es una posición del partido como tal. Si bien la reforma es algo muy esperado (...) no compartimos que se avance en materia de retiros"



💻 https://t.co/jJWR6TlInB pic.twitter.com/l9M5JvhWuH — Radio ADN (@adnradiochile) June 6, 2024

Relaciones con Venezuela por Ronald Ojeda

Quintana criticó la posibilidad de romper relaciones con Venezuela, destacando la reciente colaboración para expulsar a sesenta y cinco personas del país. “Descarto tajantemente esta posibilidad, creo que eso es absurdo. Otra cosa distinta es hacer ver nuestro malestar”, dijo.

Sin embargo, criticó las declaraciones del fiscal general venezolano sobre la investigación del asesinato de Ronald Ojeda. “Las expresiones del fiscal general venezolano son más propias de la Guerra Fría y son preocupantes porque notifican que no habrá colaboración en esta investigación”, indicó.

Relación con la DC y aborto legal

Respecto al acuerdo electoral con la Democracia Cristiana (DC) y el reciente anuncio sobre el aborto legal, Quintana minimizó las diferencias, afirmando que la DC comprende la importancia de respetar el derecho de la mujer a decidir. “En lo sustantivo no hay diferencias. La democracia cristiana también entiende que se trata de respetar el derecho de la mujer para decidir”, concluyó.

El senador Quintana defendió la cohesión del PPD y abordó las críticas sobre el desorden en el oficialismo, resaltando que el debate democrático es parte integral del proceso legislativo y que en cuestiones clave, como la reforma del sistema de pensiones, el partido mantiene una postura clara y unida.