Lo que parecía una clásica rutina de Luis Slimming y Coronel Valverde en el Teatro Universidad de Concepción, en la región del Biobío, terminó siendo el instante en el que un pequeño humorista empezó a hacerse conocido a nivel nacional. Sebastián Manzano, de 9 años, hoy conocido como “Manzanita Humor”, deslumbró e hizo reír a los presentes en apenas le dieron la oportunidad de brillar en el escenario.

Todo partió cuando Don Comedia le preguntó a su colega sobre el escenario: “¿Ya hablaste con él ya? Con el pinganilla. El Copano más chico”, refiriéndose a este niño de 9 años que se encontraba en primera fila entre los asistentes. “Solo le pedí al papá que me diera confirmación de que él se hacía responsable. Así que no he hablado con él. ¡Micrófono para el niño!”, dijo Coronel Valberde.

“Hola amigo, ¿cómo estás?”, le preguntó Slimming a este pequeño entusiasta de la comedia. “¡Bien!”, respondió el niño de 9 años, con un tono muy afinado, prácticamente un gallito. “Acaba de cambiar la voz justo cuando dijo ‘bien’. Hola, ¡bien! Hola, hola, cómo están”, bromeó Valverde.

Enseguida, le preguntaron su edad y sobre qué quiere ser cuando sea adulto. El pequeño comentó que tiene 9 años y aseguró que de grande quiere ser humorista. “¿Y te sabes algún chistecito?”, le preguntó Coronel Valverde al niño. “Uhh”, contestó simplemente el joven entusiasta de la comedia. “¡Pero amigo, es lo único que tienes que hacer!”, replicó Valverde. A lo que Slimming aclaró: “Pero hueón, lo hizo: ‘uhhh’”.

Tras ello, le preguntaron nuevamente si se sabía un chiste. “Sí, tengo rutina”, respondió el pequeño de 9 años. Y luego de hacerlo subir al escenario, le consultaron acerca de su nombre artístico. “No lo tengo hasta el momento”, contestó el niño. Ante lo que le preguntaron su nombre. Sebastián se llama, pero no lograron idear algo divertido con eso. Y entonces, Slimming le preguntó al pequeño humorista: “¿Cuál es tu apellido? A lo mejor es gracioso”, y el niño respondió: “Manzano”.

Sebastián Manzano se llamaba el pequeño entusiasta del humor. “Ahí está. ¡Manzanita Humor!”, señaló Don Comedia, feliz con haber hallado el nombre artístico del niño y bautizándolo entonces así. Y después de la presentación, le tocó a Manzanita Humor tener su debut en los grandes escenarios con su primer chiste, y no defraudó a los asistentes ni a sus colegas.

La breve rutina de Manzanita Humor

“¿Cómo está el Teatro Universidad de Concepción? Ese es el ánimo. Yo les voy a contar que nos mandan a hacer cada tontera al colegio. Nos mandaron a ir disfrazados de vegetales. Yo agarré una polera roja, un pantalón rojo, me puse cojines... Tomate. Estamos listos. Un amigo flaco y alto, mino el hueón, un apio. Un compañero, tremendo guatón, se vistió de verde y se hizo la guata, palta, al tiro”, contó al inicio de su rutina.

“Pero faltaba el compañero más desordenado. Y llegó en pelota, con una flor en el poto. Y la profesora: ‘¿Cómo vienes así a nuestro colegio?’. ‘Pero si este es mi disfraz’. ‘¿Cómo va a ser ese tú disfraz?’. ‘Vengo de culi-flor’”, añadió, para dar un hilarante cierre a su chiste.

Inmediatamente, apareció Luis Slimming, quien entre risas, expresó: “Oye, no tenemos gaviota ni nada, pero muy bueno, amigo”. Y se sumó Coronel Valverde, quien secundó a su compañero en el escenario: “Tenemos respeto, admiración y cariño por ti”.

Más adelante, horas después, Manzanita Humor, a través de su cuenta en Instagram, escribió: “Gracias Don Comedia y Coronel Valverde por darme la posibilidad de subir al escenario, me mataron el chiste, pero no importa. Gracias a todos por sus mensajes, saludos”.