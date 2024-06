Journey y Deep Purple en Chile: cuándo es el concierto, en qué estadio y cuál es el precio de las entradas

Dos de las bandas más legendarias de la historia del rock se presentarán durante los próximos meses en Chile. Se trata de Journey y Deep Purple, quienes tocarán por primera vez juntos en un escenario de nuestro país.

Cabe recordar, que ambas bandas ya han tenido memorables presentaciones en el territorio nacional. En el caso del conjunto estadounidense, Journey, hicieron su debut en Chile en el Festival de Viña del Mar del año 2008 siendo uno de los grandes éxitos de aquel certamen.

Por su parte, los británicos de Deep Purple, autores de un clásico como lo es Smoke on the Water, pisaron los escenarios nacionales el año pasado en el marco del Masters of Rock 2023 y lograron ser una de las grandes novedades de aquella instancia.

Ahora, ambas bandas pretenden realizar en Chile un evento sin precedentes para aquellos fanáticos del rock y del heavy metal, convirtiéndose en una oportunidad única e irrepetible para quienes asistan al concierto.

¿Cuándo es el concierto de Journey y Deep Purple en Chile?

En detalle, el legendario concierto de Journey y Deep Purple en nuestro país se realizará el próximo martes 17 de septiembre de este 2024 en la región Metropolitana.

La instancia que se vivirá en Chile, enmarcará lo que será la previa del Rock in Rio 2024, festival en el que tanto Journey como Deep Purple serán parte de las bandas que encabezarán dicho certamen.

¿Dónde se presentarán Journey y Deep Purple en Chile?

El recinto que albergará el que promete ser, un show imperdible para los fanáticos del rock, será el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia, en la región Metropolitana.

La venta de entradas

Respecto a las entradas, la preventa comenzará el próximo lunes 10 de junio a partir de las 11:00 horas en mediante el sistema PuntoTicket. Allí habrá un 20% de descuento durante las primeras 24 horas o hasta agotar el 30% de la capacidad del recinto.

En ese sentido, para comprar las entradas del concierto, aquellos interesados deberán ingresar al sitio web de PuntoTicket (disponible aquí) y escoger el boleto que sea de su preferencia.

Respecto al precio de las entradas, estas varían según el sector que se escoja. A continuación el valor de los boletos para la venta general:

Sector general: $79.350.

Andes: $113.850.

Pacífico lateral sur: $149.500.

Pacífico lateral norte: $149.500.

Cancha preferencial: $182.850.

Pacífico central: $218.500.

Silla de ruedas: $56.350.

Acompañante de silla de ruedas: $56.350.