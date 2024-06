Histórico concierto de rock en Chile: Journey y Deep Purple confirma show juntos por primera vez en el país

El próximo mes de septiembre, Chile será testigo de un evento histórico en el Estadio Santa Laura. Las legendarias bandas de rock Journey y Deep Purple tocarán juntas por primera vez en el país, ofreciendo un espectáculo que promete ser inolvidable para los fanáticos de varias generaciones.

Ambas bandas llegan al país precedidas por actuaciones memorables. En concreto, los estadounidenses, conocidos por éxitos como Don’t Stop Believin, regresan al territorio nacional tras 13 años de ausencia, habiendo dejado una marca imborrable en su presentación en el Festival de Viña del Mar en 2008 y llenado el Movistar Arena en 2011.

Actualmente, Journey está celebran 50 años de trayectoria y han vendido más de 100 millones de álbumes a nivel mundial.

Por su parte, Deep Purple, quienes impactaron en el Masters of Rock 2023 en Chile, también cuentan con una impresionante carrera de más de 55 años y más de 150 millones de discos vendidos. Su música ha influenciado a generaciones de rockeros y metaleros, y su repertorio incluye clásicos inmortales como Smoke On The Water y Highway Star.

¿Cuándo es el concierto?

En concreto, el concierto conjunto de Deep Purple y Journey en Chile se llevará a cabo el 17 de septiembre, en el Estadio Santa Laura en Independencia, y se presenta como una oportunidad única para los fanáticos de experimentar en vivo a dos íconos del rock, justo antes de sus actuaciones en el prestigioso Rock in Río 2024, donde serán dos de los principales headliners.

¿Cómo comprar entradas?

La preventa de entradas comenzará el lunes 10 de junio a las 11:00 horas a través del sistema PuntoTicket, con un 20% de descuento durante las primeras 24 horas o hasta agotar el 30% de la capacidad del recinto.

Por su parte, la venta general se abrirá después de finalizada la preventa, y se advierte a los consumidores que no recurran a medios de reventa no autorizados.

Revisa más detalles en radio Futuro, medio oficial del concierto.