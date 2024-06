Maximiliano Guerrero se ilusiona con su llamado a La Roja: “El desafío es ganarme un cupo para ir a la Copa América”

La Roja continúa preparándose para enfrentar el próximo martes a Paraguay en su último amistoso previo a la Copa América 2024 y el seleccionado Maximiliano Guerrero habló en la antesala de aquel compromiso en el Estadio Nacional.

Respecto a su convocatoria, el delantero de la U conversó con los canales oficiales de la selección chilena y valoró: “La recibo de muy buena forma. Creo que me estaba preparando, me toma en un buen momento en el club y en lo personal, así que espero hacerlo de la mejor forma”.

“Estos días han estado intensos. Los entrenamientos son súper intensos, estamos todos concentrados para estar a la par de todos y dar lo mejor para estar al cien por ciento con el profesor (Ricardo Gareca)”, añadió.

En esa línea, manifestó su deseo de ser considerado para jugar el torneo continental de selecciones. “El desafío principal es ganarme un cupo para ir a la Copa América, luchar a la par con mis compañeros y ser un aporte para el ‘profe’. Siempre con la mente positiva de ir ganando más cosas, sumando minutos en la selección y ganándome un puesto”, indicó.

Además, destacó su presente y señaló que: “El haber jugado en la Sub 23 me ayudó bastante, se dio el paso de llegar a la U y ahora me están dando la oportunidad de volver a estar acá en la selección, así que lo tomó de buena forma y espero ganarme poco a poco un lugar en el equipo”.

“Me he sentido súper cómodo. Nos estamos conociendo poco a poco, llevamos solo tres días juntos y vamos generando lazos con cada compañero, pero todos son muy buena onda y humildes. Te aconsejan en cada momento. Voy ganando experiencia, mis compañeros me ayudan y voy aprendiendo de ellos”, complementó.

Por último, Maximiliano Guerrero reveló el diálogo que ha tenido con Ricardo Gareca. “Le gusta la intensidad, generar duelos mano a mano y ganar la posesión. Hemos conversado un par de veces con el profe, hemos tenido reuniones para hablar de lo que quiere de mí y lo que puedo aportar”, sentenció.