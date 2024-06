“Les voy a contar la historia de cómo perdí mi vuelo”. Así parte el testimonio de la coordinadora del Departamento Jurídico de la Delegación Presidencial del Biobío, Natalia Garay, quien acusó discriminación de la aerolínea Sky, puesto que no la dejaron subir a un vuelo.

Según explica la joven en su cuenta de Instagram, desde la aerolínea le impidieron abordar el avión con destino a la capital, tras considerarla como una persona no “autosuficiente”.

“Yo tenía pasaje para viajar a Santiago por Sky Airline a las 13:13 minutos. Llego al aeropuerto y voy con una persona para que me ayuden en todo este tema”, partió relatando.

“Solicito en el momento de la compra del pasaje la asistencia del aeropuerto, porque soy una persona que anda en silla de ruedas. Llego al aeropuerto, hago todo el trámite que es súper engorroso”, agregó Garay.

En ello, la coordinadora del Departamento Jurídico de la Delegación del Biobío afirmó que “paso por la DGAC, llega la persona, el asistente del aeropuerto para ayudarme a subir al segundo piso, y hasta ahí todo bien. Pero justo antes del embarque, se me acerca una persona de la aerolínea a decirme que según la jefa de cabina yo no podía subir al avión porque yo no era una persona autosuficiente, porque no podía moverme sola”.

“Lo que ellos me querían decir es que una persona con movilidad reducida no puede viajar sola. Yo le dije que no entendía por qué, que por algo tanto la aerolínea como los aeropuertos prestan servicio de asistencia, que en ocasiones anteriores me habían trasladado desde mi silla hacia la silla del avión el servicio de asistencia del aeropuerto, entonces yo no entendía por qué no podía viajar”, aseveró Natalia Garay.

Finalmente, la joven sostuvo que “yo trabajo, vivo sola, soy una persona autosuficiente en la vida común y cotidiana, pero al parecer para Sky yo no soy una persona que pueda viajar sola, no soy una persona que pueda ejercer estas cosas de forma independiente”.

“Me parece que es un trato discriminatorio, porque yo no sé en qué parte, en qué norma, en qué ley, o en qué parte de la página de Sky señalan que una persona con movilidad reducida no puede viajar sola, y por qué esta exigencia arbitraria, si por algo está el servicio de asistencia”, cerró.