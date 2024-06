Michelle Carvalho se cansó de los constantes comentarios sobre su cambio físico y decidió enviar un contundente mensaje a quienes la critican por su cuerpo. Hace unos días, la modelo se volvió viral tras expresar su enojo en redes sociales debido a las críticas que recibe por su peso.

En sus redes sociales, la brasileña declaró: “Hoy tengo 31 años, yo ya no tengo 18. ¿Podría estar mejor? Podría, pero no quiero. No quiero ir al gimnasio, no quiero comer sano, no estoy ni ahí”. Además, fue tajante ante las sugerencias de someterse a cirugías: “‘¿Por qué no te operas?’ Porque no quiero, olviden esa imagen de Michelle con 18 años”.

En un tono desafiante, Michelle cerró su mensaje con una afirmación clara: “Michelle de 18 años ya no está ¿Por qué? Porque me la comí. Entiendan, la gente crece. El día que yo quiera bajar de peso yo lo voy a bajar, pero el día que yo quiera”.

Volvió a defenderse ante las críticas

Unos días después de este desahogo, la brasileña volvió a dirigirse a sus haters compartiendo unas postales de cuando era joven. En una publicación irónica en sus historias de Instagram, escribió: “Ya que muchos no la pueden superar todavía, la invité para que venga a saludarlos. Michelle con 18 les manda un hola”, junto a varias fotos de ella años atrás.

En una segunda historia, la modelo compartió unas fotos de su figura actual: “Michelle con 30 también les manda saludos”. Y añadió en otra publicación: “Con 18 o con 30, CSM que soy hermosa”.

Finalmente, Michelle Carvalho reafirmó su confianza y autoestima: “Y son 58 kilos o 100, sigo siendo una potraza igual ajaja duela a quién le duela”.

