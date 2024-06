Michelle Carvalho se hartó y enfrentó a sus críticos en un video en vivo que rápidamente se volvió viral. En el registro, la modelo brasileña respondió a una serie de comentarios negativos que la atacaban por su peso y su acento, lo que provocó su furiosa reacción

Uno de los comentarios que desencadenó su indignación fue de una usuaria que escribió: “Me sorprende tu acento. Años en Chile”. Sin tardar, Michelle Carvalho replicó con firmeza: “¿Y? Soy de Brasil, soy brasilera. Entiende, nunca voy a hablar como ustedes. No es porque no quiera, es porque no me sale y yo no tengo que forzar un tono específico para agradarles, así que te pones en tu lugar (...) Si no te gusta, sal de aquí”.

Su arremetida contra quienes critican su peso

Aprovechando la atención que generó su respuesta, la exchica reality también abordó las críticas constantes sobre su físico. “Me tienen chata, gente hueona que habla mierda”, expresó enfáticamente. Y luego, explicó su punto de vista: “Voy a aprovechar aquí la buena audiencia y espero que quede clarísimo (...) Hay que hablar así como medio agresivo para que la gente entienda”.

La modelo brasileña, que ahora tiene 31 años, comparó su físico actual con el de sus 18 años, respondiendo a quienes esperan que mantenga esa imagen juvenil. “Hoy tengo 31 años, yo ya no tengo 18. ¿Podría estar mejor? Podría, pero no quiero. No quiero ir al gimnasio, no quiero comer sano, no estoy ni ahí”, declaró. Y ante las sugerencias de someterse a cirugías, fue contundente: “‘¿Por qué no te operas?’ Porque no quiero, olviden esa imagen de Michelle con 18 años”.

Finalmente, en un tono desafiante, Michelle Carvalho cerró su mensaje con una afirmación clara: “Michelle de 18 años ya no está ¿Por qué? Porque me la comí. Entiendan, la gente crece. El día que yo quiera bajar de peso yo lo voy a bajar, pero el día que yo quiera”.