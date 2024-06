“Si uno no se la juega, las cosas no pasan”: influencer chilena revela especial e inesperado encuentro con actor protagonista de “La Casa del Dragón”

La influencer chilena Valentina Lorca, conocida en el mundo digital como Vale de Valiente, compartió con ADN.cl detalles sobre su inesperado y emocionante encuentro con Matt Smith, uno de los protagonistas de La Casa del Dragón, durante la premiere de la segunda temporada de la serie en Nueva York.

“Desde marzo estaba en conversaciones con la agencia que maneja Max en Chile”, explicó la creadora de contenido. “Les dije que era fan de la serie y que me encantaría asistir a cualquier evento relacionado. No tenía muchas expectativas, pero una semana antes de la fan premiere de Nueva York me confirmaron la invitación. Fue una gran sorpresa, lloré de emoción porque soy fan de la serie desde su estreno en 2022 (...) si uno no se la juega, las cosas no pasan″, agregó.

El evento, realizado en un teatro de Nueva York, contó con una alfombra verde por la que pasaron los artistas. “Tenía la acreditación para entrevistarlos, pero los protagonistas principales no alcanzaron a pasar por falta de tiempo”, comentó Vale de Valiente.

“10 segundos”

Sin embargo, una serie de coincidencias llevó a un breve, pero memorable encuentro con Matt Smith. “Mientras buscaba mi asiento, Matt se levantó para saludar a alguien y me vio perdida. Me ayudó a encontrar mi fila y, aunque solo fueron 10 segundos, en mi mente pasó como un minuto en cámara lenta”.

La influencer, publicista de profesión, ha estado creando contenido sobre cine y series en Instagram y TikTok desde 2019. Su pasión por La Casa del Dragón la llevó a conocer a Matt Smith en una Comic-Con en Liverpool el año pasado. “En esa ocasión, fui como fan y pude hablar más con él. Es un dulce, muy tierno y humilde, muy diferente a su personaje duro y frío en la serie”, recordó.

Para Vale de Valiente, la oportunidad de representar a Chile en eventos internacionales es significativa. “Chile es un país pequeño en comparación con Argentina o México, que siempre están considerados en el mundo cinéfilo. Para mí, fue muy importante que me dieran esta oportunidad. Estas ocasiones son pocas y hay que moverse, hablar y conversar con quien sea necesario, siempre con respeto y de la mejor forma”.

La segunda temporada de La Casa del Dragón se estrenará el 17 de junio de 2024 con capítulos a estrenarse todos los domingos por HBO y Max.