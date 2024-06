Manuel Pellegrini aborda su “deuda” con Chile: “Ojalá pueda pagarla, pero no me siento 100% culpable”

Este miércoles, Manuel Pellegrini asistió al Congreso Nacional para ser homenajeado en la Cámara de Diputadas y Diputados, por su destacada trayectoria en el fútbol.

“Para mí era muy importante sentir ese cariño y la única exigencia que puse es que esto fuera absolutamente apolítico. Los que tenemos la fortuna de trabajar en una profesión tan expuesta a lo público, es bueno que dejemos de lado la parte política que por lo general es más conflictiva”, señaló el DT del Real Betis tras la ceremonia.

En esa línea, remarcó que “yo represento a Chile y cuando juega la selección chilena a nadie le importa la idea política que tiene la persona del lado. Durante toda mi carrera he tratado de dejar el nombre de Chile en lo más alto.

Manuel Pellegrini y su “deuda” con Chile

El “Ingeniero” abordó su carrera como entrenador y mencionó que “por este camino que he trazado en el extranjero, muchas veces no pude venir a la selección chilena. Me dolió muchísimo cuando Arturo Salah, amigo mío de toda la vida, estuvo a cargo de la ANFP y no pude venir a Chile porque tenía contrato vigente y me gusta cumplir mis contratos”.

“Tengo una deuda con Chile, ojalá pueda tener la oportunidad de pagarla en algún momento, pero no me siento 100% culpable de esa deuda, porque no creo tener la preparación para dirigir al fútbol chileno completo a través de la parte técnica, también hay una parte dirigencial, una parte de formación y una serie de conceptos que te llevan a un Mundial”, agregó.

“Sí me siento con la capacidad de aportar en algún momento a un trabajo global, sobre cómo se podrían hacer pautas para mejorar el desarrollo del fútbol chileno”, añadió respecto a sus intenciones de aportar más adelante.

Futuro de Claudio Bravo y La Roja de Ricardo Gareca

Pellegrini también se refirió al futuro de su ahora ex dirigido, Claudio Bravo, quien está sin club tras su salida del Real Betis. “Tuvimos la fortuna de estar cuatro años juntos. Le tocó muy mala suerte este año porque tuvo varias lesiones, pero por su forma de entrenar, su pensamiento y su profesionalismo, creo que Claudio todavía puede ser muy útil y lo demostró en los últimos partidos que jugó por Chile”, aseguró.

En cuanto a la llegada de Ricardo Gareca a La Roja, comentó: “Me alegro de que Ricardo esté a cargo de la selección, lo conozco hace tiempo, incluso conversé con él en Sevilla un par de meses antes de que firmara contrato en Chile”.

“Es un técnico con mucha experiencia a nivel de selecciones, además tiene una carrera como futbolista muy destacada. Con todo el conocimiento que tiene, elegirá los mejores nombres para intentar llegar lo más arriba posible con Chile. Solamente le deseo la mejor de las suertes y apoyémoslo en cada una de las decisiones que él tome”, concluyó.