El famoso relator argentino, Juan Manuel “Bambino” Pons, compartió con Los Tenores este martes en la previa del show de stand up que realizará hoy en la noche en Palermo Teatro Bar, en la comuna de Providencia.

De entrada, el trasandino comentó lo que fue su reciente encuentro con Ricardo Gareca, DT de la selección chilena. “El Flaco (Gareca) está convencido y habló con Manuel Pellegrini para saber cómo es el biotipo del jugador chileno, el cual no se cree menos que nadie, sobre todo la camada de la Generación Dorada, y eso es muy bueno para él, porque en su equipo va a jugar el que tenga actitud”, aseguró.

En esa línea, se refirió a su debate con el “Tigre” por la posición de Bren Brereton. “Brereton juega por la izquierda en sus clubes, pero el Flaco dice que le gusta que juegue por adentro, no por afuera, porque es un tipo para entrar y salir del área”, mencionó.

“Me parece que Gareca tiene una muy buena camada, no sé si como la Generación Dorada que jugó dos Mundiales, pero puede acercarse a buen recambio”, agregó de cara a los desafíos que tendrá La Roja con el entrenador argentino.

Respecto a su trabajo, el “Bambino” Pons se mostró orgulloso de la carrera que ha hecho como relator y de su incursión en el humor como standupero. “Yo tengo 69 años, imagínate que una persona a sus 50 ya lo están jubilando. A mí se me vino todo en los últimos 15 años. He trabajado con enormes periodistas, pude viajar a todos lados, estoy para jubilarme, sin embargo, los chicos en la calle me piden fotos”, señaló.

También reconoció cuál es, para él, el gol más importante que relató. “El de Sergio Agüero en 2012 contra Queens Park Rangers (cuando Manchester City salió campeón de la Premier League). Esto porque el City no ganaba una copa desde la década del 50 y por toda la connotación, me hicieron saber que fue el más importante”, indicó.

Por último, se refirió al show de stand up que realizará esta noche. “Es para que se vayan a reír un rato. Verán a un tipo genuino, que no les contará la biografía de su vida, verán videos, apodos, y la gente no suele hacer muchas preguntas durante el show, pero la van a pasar bien”, concluyó.

El “Bambino” Pons se presentará esta noche en Palermo Teatro Bar de Providencia en dos funciones, la primera a las 19:00 horas, y la segunda a las 21:00 horas, la cual será transmitida en vivo por el YouTube de ADN.