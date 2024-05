“Haikyuu!: La batalla del basurero”: cuándo se estrena en Chile y cuál es el precio de las entradas

Al fin llegó el día. Los “Cuervos” del Karasuno llegan a los cines de Chile y Latinoamérica con la película “Haikyuu!: La batalla del basurero”.

La cinta, que continuará con el desarrollo del Torneo de Primavera, arriba a las salas en medio de altas expectativas de los fanáticos.

Esto ya que la película de anime fue un éxito de taquilla en Japón durante su estreno el pasado mes de febrero, logrando recaudar 890 millones de yenes (US$5,9 millones), superando a estrenos de otras reconocidas franquicias como “One Piece” o “Jujutsu Kaisen”, e incluso a The First Slam Dunk.

“Haikyuu!: La batalla del basurero”

Hinata, Kageyama, Tsukishima, Tanaka, Nishinoya, Asahi y Daichi volverán a plantar cara en la cancha de voleibol, cuando se midan con sus tradicionales adversarios, Nekoma, reviviendo así el duelo denominado como “La batalla del basurero”.

Esta cinta narrará los acontecimientos tras la contundente victoria del Karasuno ante el Inarizaki de los hermanos Miya, y ahora irán con todo en busca de pasajes para la siguiente ronda del certamen nipón.

Cuándo se estrena la película de Haikyuu! y cuál es el precio de las entradas

La película de Haikyuu! se estrena oficialmente este jueves 30 de mayo en Latinoamérica, y en Chile será proyectado en Cinemark, Cinépolis y Cineplanet.

El valor de las entradas irá variando según el horario, el día, el formato, el audio (original o doblado), la cadena a elegir. No obstante, el precio de los tickets oscila entre los $6.500 y los $9.000.