A principios de abril, los fanáticos del anime Haikyuu! recibieron una noticia que venían esperando por meses: su película, llamada “La batalla del basurero”, se estrenará durante el mes de mayo en Chile y Latinoamérica.

La cinta, que narra las aventura de Hinata Shoyo en el equipo de voleibol de la escuela Karasuno, fue un éxito en taquilla, logrando recaudar durante su estreno 890 millones de yenes (US$5,9 millones), superando a estrenos de otras reconocidas franquicias como “One Piece” o “Jujutsu Kaisen”, e incluso a The First Slam Dunk.

En ese sentido, y a casi un mes de su estreno, Crunchyroll, plataforma de streaming dedicada al anime, publicó el tráiler oficial de “Haikyuu! The Dumpster Battle”.

Mira acá el tráiler de la película de “Haikyuu!: La batalla del basurero”:

¿Cuándo se estrena en Chile la película de Haikyuu!?

Según dio a conocer la misma plataforma, “Haikyuu!: La batalla del basurero” se estrenará el 30 de mayo en los cines de Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, México, Perú y Chile.

“Apoya a tu equipo favorito en Haikyuu! The Dumpster Battle en cines a partir del 30 de mayo”, indicaron.

En tanto, las principales cadenas de cines en el país ya comenzaron con la promoción de la cinta.