Tan solo dos semanas restan para el estreno de la película de Haikyuu!, una de las producciones de anime más esperadas del año.

La cinta continuará con el Torneo de Primavera tras la contundente victoria del Karasuno ante el Inarizaki de los hermanos Miya, y ahora deberán medirse ante un viejo conocido.

Esto porque los “Cuervos”, tras avanzar de fase, se medirán con sus tradicionales adversarios, Nekoma, reviviendo así el duelo denominado como “La batalla del basurero”, y que justamente da el nombre a este nuevo arco.

Hinata, Kageyama, Tsukishima, Tanaka, Nishinoya, Asahi y Daichi volverán a plantar cara en la cancha de voléibol, en una película que fue un éxito de taquilla en Japón, la cual logró recaudar durante su estreno 890 millones de yenes (US$5,9 millones), superando a estrenos de otras reconocidas franquicias como “One Piece” o “Jujutsu Kaisen”, e incluso a The First Slam Dunk.

Por ello, Crunchyroll, plataforma de streaming dedicada al anime, publicó el tráiler oficial de “Haikyuu! The Dumpster Battle”.

Mira acá el tráiler de la película de “Haikyuu!: La batalla del basurero” :

¿Cuándo se estrena en Chile la película de Haikyuu!?

Según dio a conocer la misma plataforma, “Haikyuu!: La batalla del basurero” se estrenará el 30 de mayo en los cines de Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, México, Perú y Chile.

“Apoya a tu equipo favorito en Haikyuu! The Dumpster Battle en cines a partir del 30 de mayo”, indicaron.

En tanto, las principales cadenas de cines en el país ya comenzaron con la promoción de la cinta.