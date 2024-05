Cuenta Pública 2024: los temas que tensionan la previa del discurso del Presidente Boric

En los próximos días el Presidente Gabriel Boric se dirigirá a todo el país para rendir cuentas sobre su gestión en lo que será la Cuenta Pública 2024.

Concretamente, el mandatario entregará su tercer mensaje presidencial de su mandato el próximo sábado 1 de junio y ya se vislumbra cuáles serán los principales temas que generarán tensión en el discurso del jefe de Estado.

En el marco del Comité Político Ampliado del pasado lunes, se discutieron los principales ejes que abordará el discurso, en donde los diez partidos de la alianza acordaron unificar su mensaje.

Los temas que tensionan la previa de la Cuenta Pública 2024

No obstante, siguen habiendo algunos temas que mantienen en tensión al oficialismo, como es el caso del impacto electoral que pueda provocar el discurso y también algunos proyectos como, por ejemplo, el del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Este último, en particular, ha sido uno de los más polémicos debido a que por más que el Ejecutivo ha intentado alinear a los partidos, hay algunos sectores del oficialismo que siguen presionando para conocer más detalles del proyecto de la condonación del CAE.

En ese sentido, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, manifestó el pasado lunes que “por ningún motivo el Presidente va a dar a conocer la fórmula ni va a ceder ante las presiones de los partidos para hablar del tema del CAE antes de septiembre”.

La reforma de pensiones

Sin lugar a dudas, otro de los ejes que mantienen en tensión la previa de la Cuenta Pública 2024 es la reforma de las pensiones.

En ese contexto, el Ejecutivo no logró despachar el proyecto en mayo y se postergó para el mes de julio por falta de acuerdos. Por tal motivo, para este discurso presidencial no podrá ser un punto céntrico del mensaje del mandatario, ya que no se va a tener votada la idea de legislar antes de la Cuenta Pública 2024.

Con respecto a este último punto en particular, la oposición ha efectuado una serie de críticas en torno a un spot realizado por el Gobierno sobre la reforma, el cual acusaron de ser “engañoso”. No obstante, la ministra Jeannette Jara defendió dicho material indicando que se trata netamente de una medida informativa.