Fabián Hormazábal se ilusiona con un eventual regreso de Charles Aránguiz a la U: “Si quieren lo voy a buscar yo”

Santiago

Este miércoles, en el Centro Deportivo Azul, Fabián Hormazábal afrontó el próximo desafío de la U de Chile, que el domingo se medirá ante Everton en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2024, encuentro para el que no contarán con Cristián Palacios, por lesión.

“Es nuestro goleador, esperemos que su baja no se sienta. Queremos hacerlo de la mejor manera para quedarnos con los tres puntos, volver a nuestro juego, ser protagonistas y sumar de a tres”, explicó el ex O’Higgins, que se mostró con cautela ante el hecho de no haber podido ganar en sus últimos dos partidos.

“Lo tomamos con tranquilidad, estamos punteros y eso refleja que lo hiciste bien durante muchas fechas. Tratamos de ir mejorando en la semana, vemos nuestras falencias y buscamos mejorarlo”, expresó, destacando lo hecho por el equipo en lo que va del año.

“Tenemos jugadores de mucha calidad y jerarquía. Nos ha ido bastante bien, pretendemos ser campeones, son los objetivos que uno se pone al principio del año. De todas formas, vamos paso a paso. En lo personal, diría que tenemos el mejor plantel del fútbol chileno”, expresó, bajándole el perfil a los más de dos meses que lleva la U de Chile sin ganar de local, pese a llenar siempre el Nacional.

“No lo vemos como presión, es una motivación. Ha pasado que los equipos se nos meten atrás y hay muy poco espacio. De visitante te salen a buscar un poco más y aprovechamos los espacios. Nuestro juego siempre ha sido el mismo, ir a presionar a los rivales, pero no se han dado los resultados. En los últimos partidos nos ha faltado un poco de contundencia”, expresó, apuntando a mejorar de cara a la segunda rueda, más aún buscando afinar el buen nivel que tuvo por el costado derecho del ataque junto a Maximiliano Guerrero a comienzos de temporada.

“Nos dio frutos los primeros partidos, creo que se ha perdido un poco esa conexión, pero tratamos de buscarnos el uno al otro y con los compañeros (...) La segunda rueda va a ser mucho más difícil, ya saben a lo que jugamos, pero queremos seguir siendo protagonistas”, manifestó, junto con ilusionarse con los rumores que hablan de un regreso de Charles Aránguiz a la U de Chile.

“Maravilloso. Si quieren lo voy a buscar yo. Sería un sueño, lo veía en la selección, sería tremendo aporte. Ojalá se dé. Nos beneficiaría contar con un superclase como él, nos ayudaría un montón”, concluyó entre risas Fabián Hormazábal.