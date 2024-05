“Aquí no hay ningún color político”: Mamá de Tomás Ross se reúne con el Presidente Boric y agradece el apoyo del “pueblo chileno”

Camila Gómez, madre de Tomás Ross, llegó al Palacio de La Moneda la tarde del miércoles 29 de mayo, tras una extensa caminata que comenzó en Ancud. Su travesía tenía como objetivo recaudar fondos y visibilizar la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que afecta a su hijo de 5 años. Durante su recorrido, logró reunir más de tres mil millones de pesos para el tratamiento que necesita su hijo.

“A mí me apoyó el pueblo chileno, eso lo voy a decir siempre y nunca me cansaré de decirlo. No hubo ningún otro tipo de apoyo aquí, más que el pueblo chileno”, afirmó Camila Gómez al llegar a la sede del gobierno. Durante su recorrido, estuvo acompañada por decenas de personas que mostraron su solidaridad en cada paso.

La mamá del pequeño Tomás Ross también mencionó que “hicimos muchas cosas a beneficios, como lo han hecho muchos otros chilenos, vendiendo milcao, empanaditas, pero era imposible juntar esa cantidad de dinero haciendo ese tipo de beneficios y el desgaste era mucho”.

El principal objetivo de su caminata, según Camila Gómez, era “visibilizar la distrofia muscular de Duchenne, que era una enfermedad abandonada aquí en Chile, que en el extranjero tenía opciones de tratamiento y aquí no veíamos ningún avance”.

Lo que dijo tras reunirse con el mandatario del país

Al llegar al Palacio de Gobierno antes de las 13:00 horas, Camila Gómez se reunió con el Presidente Gabriel Boric para exponer el caso de su hijo. “Fue tremenda la solidaridad. Las muestras de cariño me ayudaron a estar acá. Y quiero agradecer al pueblo chileno. Aquí no hay ningún color político, fue todo totalmente transversal”, dijo en un punto de prensa tras juntar con el mandatario.

“En realidad le dieron una oportunidad tremenda a mi hijo. Nosotros nos vamos a ir lo antes posible a Estados Unidos a ponerle el medicamento”, concluyó.