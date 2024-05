Miguel “Negro” Piñera enfrentó una ola de críticas en redes sociales por el videoclip de una canción que le dedicó Claudio Iturra, quien falleció el 22 de mayo debido a un infarto al miocardio. A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó el video acompañado de la descripción: “Para Claudio Iturra, un espíritu aventurero que nos mostró el mundo con su programa en TV”.

El video en cuestión es el registro musical de su canción Como el Sol, lanzada en 2014, donde aparece la modelo argentina Emilia Sottano, ex pareja del cantante. En el clip, se puede ver al artista cantando en medio de la naturaleza mientras la trasandina baila en bikini.

A pesar de que algunos usuarios apreciaron el gesto de Miguel Piñera, la mayoría de los comentarios fueron negativos, criticando la elección del video como un homenaje al difunto aventurero. Entre las reacciones se encontraban comentarios como: “No junta ni pega”, “me llena de cringe”, “el video na’ que ver”, “te caíste con el video” y “la puesta en escena no es digno de Claudio Iturra, con el mayor respeto”.

Hasta el momento no ha enfrentado las críticas

El contenido del video musical y la forma en que fue presentado fue blanco de cuestionamientos. Ver al Negro Piñera cantando en un entorno natural, mientras Emilia Sottano está en bikini, fue considerado por muchos como inapropiada para recordar al periodista, cuyo trabajo se destacó por mostrar diversas culturas y paisajes a través de su programa en televisión.

A pesar de las críticas, Miguel Piñera no respondió a los comentarios negativos en su publicación.