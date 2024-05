“Mándenme recetas”: Lola Melnick responde con todo a los internautas que reaccionaron furiosos ante sus dichos sobre su “mala experiencia” en Chile

Lola Melnick dejó en claro que sus recuerdos de Chile no son los mejores. En una reciente interacción en redes sociales, la ex estrella de Morandé con Compañía no dudó en expresar su descontento con su tiempo en el país. Algo que ocasionó el enojo y las críticas de varios internautas chilenos, ante las que la modelo y animadora televisiva se defendió.

Todo comenzó cuando un cibernauta le preguntó por qué respondía de mala manera cada vez que se mencionaba su estadía en Chile. A esto, Lola Melnick contestó: “Lamento mucho si parezco molesta toda vez que me lo preguntan, pero ya lo aclaré varias veces”.

“No tengo solo una mala experiencia. La verdad lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida, entonces es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver, ni nada por el estilo”, dijo la modelo.

“Tuve, la verdad, que pésimas experiencias, las peores. Entonces es eso, pero no lo tomen como algo personal”, añadió.

La respuesta de Lola ante el ataque de los internautas

Las críticas no se hicieron esperar, y algunos usuarios empezaron a compartir recetas en su muro, una acción típica de los detractores en redes sociales. En respuesta, la animadora de nacionalidad rusa decidió tomarse la situación con humor. “Créeme que para nada lo estoy tomando en cuenta. Al contrario, me estoy divirtiendo. Tanto yo como el equipo nos estamos divirtiendo mucho con los mensajes”, comentó.

“Pero, por favor, mándenme recetas peruanas, que me gustan más”, complementó en tono jocoso. Luego, continuó alentando a sus seguidores a seguir enviando recetas: “Mándenme muchas recetas para aumentar la popularidad. Por favor, muchísimas gracias, tengo muchas cosas que quiero comprar y necesito de su ayuda. Aporten con su granito de arena en mi Instagram: manden recetas”.

Finalmente, Lola Melnick aclaró que no guarda rencor hacia todos los chilenos. “No odio a todo el mundo. No cabría tanto odio dentro de mí. Quédense tranquilos que hay mucha gente en Chile que yo quiero. Eso. Pero la opinión que yo di, es mi opinión. Y la tienen que respetar, les guste o no les guste”, afirmó.

“Simplemente, yo he dicho desde el inicio, si no quieren saber mi opinión, para qué preguntan. O quieren que yo les mienta como están acostumbrados. Y que sea políticamente correcta... Bueno, no. No lo soy más. Digo las cosas como son y punto”, adicionó.