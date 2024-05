“En ningún momento me moví de su lado”: médico que protagonizó accidente de tránsito con Nicole Moreno contradice la versión que entregó la modelo

El pasado 13 de mayo en Vitacura, Nicole “Luli” Moreno sufrió lesiones a causa de un accidente de tránsito. Recientemente, el médico que también estuvo implicado en el incidente ofreció su versión de los hechos y desmintió las acusaciones realizadas por la ex Mekano.

El profesional de la salud relató su experiencia a Daniella Campos, panelista del programa Sígueme de TV+, proporcionando detalles sobre lo ocurrido aquella noche y aclarando las acusaciones de Luli. El médico desmintió que no le haya prestado socorro a la modelo fitness tras la colisión vehicular.

“No sólo le presté ayuda, sino toda la contención emocional, hasta que llegó Paz Ciudadana. Es por eso que ella sabía que yo era doctor, ella sabía mi nombre. En ningún momento me moví de su lado hasta que llegó Paz Ciudadana, porque ellos andaban con cuello ortopédico y de lo único que ella se quejaba era de dolor cervical”, afirmó el profesional de la salud.

Negó haber conducido bajo los efectos del alcohol

Por otro lado, Nicole Moreno también acusó al médico de haber conducido bajo los efectos del alcohol o de tener hálito alcohólico en el momento del accidente. Ante esta denuncia, Daniella Campos explicó que el profesional de salud fue llevado a una comisaría donde se le practicó un alcotest, el cual resultó negativo (0,0), descartando así la necesidad de realizarle una alcoholemia en un centro de salud.

“Yo como médico no fui llevado a un centro asistencial, porque no tenía ninguna lesión, no tenía alcotest. Eso explica por qué me fui a mi casa, porque si se me hubiese arrojado alcohol, Carabineros me habría tomado detenido y al día siguiente me habrían formalizado”, cerró el médico.