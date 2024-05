El inesperado giro en la historia del llamado “Estafador de Tinder” y la periodista Ana María Silva: él contó su verdad

En el verano, la periodista Ana María Silva llenó portadas. Y lo hizo de la peor forma, debido a la suspensión de su matrimonio tras enterarse que su novio supuestamente timaba mujeres a través de aplicaciones de citas.

Una historia retorcida y dramática, donde la comunicadora habría sabido todo debido al material de un reportaje emitido en Mucho Gusto de Mega, donde las víctimas hablaban contra Marcelo Becker, quien fue llamado el “Estafador de Tinder”.

“Lo conocí en el trabajo, súper encantador, bien vestido, muy galán. Este tipo fue muy hábil, porque después que terminó conmigo giró plata de mis tarjetas. A mí me tuvo que haber quedado debiendo como 7 millones de pesos”, dijo una de las mujeres que habría sido engañada.

Una noticia que remeció a la reportera, y que la hizo desaparecer un tiempo de la vida pública. Mientras, Marcelo Becker decidió alzar la voz, y contó su verdad en el podcast de Cecilia Gutiérrez, Bombastic.

La verdad del “Estafador de Tinder” y Ana María Silva

Así, el sujeto indicó ante la periodista que todas las acusaciones de que estafaba a mujeres por app de citas no eran ciertas.

De hecho, señaló que toda esta historia, y el reportaje de Mega, habría sido orquestado nada menos que por la expareja de Ana María, un periodista de CHV.

“Este reportaje para mí, se mueve por la venganza y por el despecho de un periodista de Chilevisión que era expareja de la que era mi pareja en ese entonces, que se llama Camilo Zavala”, indicó.

Y agregó que “dijeron que era el ‘Estafador de Tinder’, el embaucador sentimental, qué no dijeron, pero eso no es así (...) Nunca he tenido una relación con alguna persona vía estas aplicaciones”.

Luego, impactó al declarar cuál era su actual vínculo con la periodista de Canal 13 hoy en día. “Mantenemos una relación cordial, de respeto, tengo la mejor impresión de ella como mujer, profesional. Esto repercutió no solo para ella, sino para mí, mi entorno. Fue un terremoto”, confesó.

Finalmente, Becker comentó que su matrimonio con Ana María Silva no se suspendió, eso sí, debido a este registro, “pero sin duda genera un remezón que en el fondo también te lleva a eso. Uno pasa a estar envuelto en un circo romano, donde cualquiera te puede tirar una piedra”.