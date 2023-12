“Después que terminó conmigo giró plata de mis tarjetas”: Habla otra víctima del estafador exnovio de la periodista Ana María Silva

El escándalo de Marcelo Becker, un embaucador de mujeres, remeció la mañana de este viernes tras un reportaje del Mucho Gusto de Mega.

Esto porque el hombre, conocido como el “príncipe del engaño” no solo estafó a más de diez féminas, sino porque además era el novio con el que se iba a casar la conocida periodista Ana María Silva.

La profesional de Canal 13 mantuvo una relación con el hombre que iba a llegar al altar en noviembre de este año, minuto en que se enteró de su verdadera identidad y decidió suspender el enlace.

Una decisión que hizo que la reportera desapareciera de redes sociales, generándole un inmenso dolor. El mismo que Marcelo causó en sus otras víctimas.

Ana María Silva, una más en la lista de Marcelo Becker

Así, en el reportaje de Mega habló Javiera, otra mujer que mantuvo una larga relación con el ahora conocido estafador.

“Lo conocí en el trabajo, súper encantador, bien vestido, muy galán. Este tipo fue muy hábil, porque después que terminó conmigo giró plata de mis tarjetas. A mí me tuvo que haber quedado debiendo como 7 millones de pesos”, indicó.

Y agregó que cuando se dio cuenta de todo “quedé destruida, me costó meses recuperarme. Haberme dado cuenta que yo me enamoré de una persona que no existía, fue devastador”.

Por ello, señaló que “más que pena, siento una responsabilidad tremenda cada vez que hay una nueva víctima”, motivación que la llevó a denunciar.

De esta forma, el hombre que engañó a Ana María Silva no solo hirió en lo más profundo a la periodista de Canal 13, sino también a otras mujeres que se enamoraron y confiaron en alguien que solo buscaba estafarlas.