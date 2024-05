Renovación Nacional nombra su sede en honor al ex presidente Sebastián Piñera

Renovación Nacional (RN) nombró su sede nacional en honor al ex presidente Sebastián Piñera, con una ceremonia que reunió a más de 500 personas en su casona ubicada en Antonio Varas. El evento contó con la presencia de la ex primera dama, Cecilia Morel, sus hijas Magdalena y Cecilia Piñera, y su nieto León Rossel Piñera, además de ex ministros, subsecretarios, parlamentarios y alcaldes.

Cecilia Morel hizo un llamado a la unidad y al trabajo en equipo, afirmando: “Aquí se requiere trabajo, y trabajo sobre todo en equipo, no se puede llegar solo, la política es colectiva o no es”. Recordó que Piñera cristalizó su vocación pública en RN y que el apoyo del partido fue crucial para su llegada a La Moneda en 2009.

La viuda del exmandatario destacó el legado de Piñera en la defensa de la democracia y su prioridad por el país. Además, hizo un llamado a la unidad de cara a los desafíos electorales de 2024, resaltando la importancia de la innovación y el trabajo en equipo para convocar especialmente a la juventud y a las mujeres.

Andrea Balladares, Secretaria General de RN, también envió un mensaje durante el acto, subrayando la importancia de los valores, la solidaridad, y el compromiso con el servicio público. “El llamado es a todos aquellos que nos sentimos oposición a que primen los valores, la solidaridad, el respeto por el otro, fuera los rencores y la disputa por los cupos”, señaló.

La ceremonia reafirmó el compromiso de RN con los principios y el legado de Sebastián Piñera, destacando la necesidad de trabajar juntos para enfrentar los desafíos futuros.

