Evelyn Matthei afirma que condonación del CAE cuesta 11 mil millones de dólares: “Estarían mejor utilizados en materia de seguridad”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), aseguró que el costo de la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) es de 11 mil millones de dólares.

Todo esto, en medio de la controversia generada por el anuncio del proyecto del Gobierno de Gabriel Boric, pese a que aún no se conocen los detalles de la propuesta respecto a la deuda crediticia.

Desde la oposición, se han manifestado en contra de esta iniciativa, incluida Matthei, es por eso que también abordó, en Mesa Central de T13, la posibilidad de condonar el Crédito con Garantía Estatal (CAE), argumentando que “a quién le cabe duda en este minuto que los 11 mil millones de dólares que cuesta la condonación del CAE estarían mucho mejor utilizados en materia de seguridad ciudadana”.

En esa línea, Matthei señaló que “Chile ya no tiene el colchón de ahorros que tuvo durante tantos años. Hoy tenemos una deuda preocupante”.

Además, durante una actividad realizada en la mañana del viernes en apoyo a la candidatura de Sebastián Sichel por el municipio de Ñuñoa, la alcaldesa destacó que “el CAE no se paga más del 10% de lo que se gana, la tasa de interés bajó muy fuertemente. Si usted no tiene ingresos, no corre la deuda y, por lo tanto, el CAE hoy día es totalmente distinto que el CAE original”.