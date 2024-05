Después de varias semanas de especulación, finalmente Damián Pizarro se va de Colo Colo. El ariete será refuerzo del Udinese de Italia, y su último partido será este fin de semana ante Deportes Copiapó.

Así lo confirmó este lunes Aníbal Mosa, mandamás de ByN, quien encabezó una nueva reunión de directorio donde, entre varios temas, se definió la situación del ariete.

“Udinese salvó la categoría y la cláusula no nos permite ampliar su préstamo. Le deseo lo mejor, como a cada jugador que se va de la ruca, llevan el nombre de Colo Colo para representarnos en el mundo. No me cabe que a Damián le va a ir muy bien”, aseguró el empresario.

Y pese a la proximidad de su partida, el dinero por el traspaso del delantero no aparecerá hasta varios meses después. Según información de ADN Deportes, la primera (de muchas) cuotas llegará al Estadio Monumental entre octubre-noviembre del presente año.

Aquello podría afectar directamente el mercado de pases del “popular”, quienes, entre otros nombres, tienen adelantado el fichaje de Luciano Cabral. Cabe destacar que Colo Colo vendió el 70% del pase de Pizarro en 3,5 millones de euros, con una opción de compra del restante 30% en dos millones de la moneda europea.