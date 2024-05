Aníbal Mosa confirma la partida de Damián Pizarro tras el duelo ante Copiapó: “La cláusula no nos permite ampliar su préstamo”

Santiago

Tras una nueva reunión de directorio en Blanco y Negro este lunes, el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, afrontó las expectativas en torno al duelo del miércoles, contra Cerro Porteño, donde buscarán su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Cada vez que elaboramos los planteles, siempre pensamos en pasar a octavos de final en Copa Libertadores. No se nos ha dado, pero estamos confiados que con este plantel y cuerpo técnico vamos a ir a buscar la clasificación”, dijo, descartando tener opciones de refuerzos para el segundo semestre.

“Lo estamos conversando con la Comisión Fútbol. Daniel Morón hizo sus propuestas y las iremos comunicando cuando tengamos novedades. Nuestro objetivo es centrarnos en la final con Cerro Porteño. Estamos reuniendo toda la información. A medida que vayan sucediendo los hechos lo contaremos”, explicó Aníbal Mosa, jugando al misterio en torno al mercado de fichajes.

“No están definidos los puestos, Morón tiene que verlo con Almirón también. En la para por Copa América iremos avanzando, no tenemos nada definido (...) Se acercan muchos nombres, pero una cosa es si nos sirve, si le parece al entrenador y cuerpo técnico. Hay que concordar varias cosas para que un jugador llegue”, aseguró, reconociendo ya la primera baja de cara al segundo semestre: Damián Pizarro, que jugará su último partido en Colo Colo el domingo, ante Deportes Copiapó.

“Udinese salvó la categoría y la cláusula no nos permite ampliar su préstamo. Le deseo lo mejor, como a cada jugador que se va de la ruca, llevan el nombre de Colo Colo para representarnos en el mundo. No me cabe que a Damián le va a ir muy bien”, planteó un Aníbal Mosa que espera que el club no sea sancionado tras los incidentes protagonizados por sus hinchas en el triunfo ante el Audax Italiano.

“Es un hecho lamentable. No nos olvidemos que el organizador es el responsable, a nosotros nos hicieron responsables de la Supercopa y no éramos organizadores. Ojalá el Tribunal tome una buena decisión y lo más importante es castigar a estos delincuentes, que no entren más a un estadio”, concluyó Aníbal Mosa en el estadio Monumental.