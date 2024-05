Este lunes, Los Tenores de ADN dialogaron con Diego Tapia, arquero de Ñublense, quien ayer tuvo una gran actuación ante Universidad de Chile y ayudó a que su equipo rescatara un punto en el Estadio Nacional.

“Nosotros íbamos con la intención de buscar el triunfo, pero por como se fueron dando las situaciones del juego, el empate es un resultado que valoramos”, señaló de entrada el guardameta de los “Diablos Rojos”.

Tapia comenzó en la banca y tuvo que entrar de emergencia al minuto 28 por la lesión de Nicola Pérez, el golero titular de los chillanejos. Y su primera intervención en el partido fue para atajar un sorpresivo remate de Leandro Fernández.

“Fernández es alguien que le pega al arco en todos los partidos y quiso sacar provecho, porque esa fue la primera pelota que toqué al entrar a la cancha, afuera no calenté casi nada. Gracias a Dios estuve atento y pude evitar el gol”, comentó sobre aquella reacción.

El potero no jugaba desde la final de la Copa Chile contra Colo Colo en diciembre del año, cuando defendía el arco de Magallanes. Por lo mismo, mencionó que “fueron casi seis meses sin jugar, pero siempre me preparé física y mentalmente con mi pareja, ella es mi coach, me ayuda a mantener la mente firme, a luchar todos los días, a esperar con ansias el momento. Ayer se pudo dar de la mejor manera”.

Además, Diego Tapia reconoció que este debut que tuvo con Ñublense en el Estadio Nacional fue “una experiencia única, es el partido con más gente que he jugado, será algo inolvidable”.

Por último, explicó cómo se dio su llegada al cuadro de Chillán. “Terminé contrato con Magallanes el año pasado y salió esta oportunidad en Ñublense, me llamó Mario Salas. No lo dudé y nos vinimos con mi familia, estamos contentos acá. Ayer me tocó debutar y seguiré trabajando para hacerlo mejor. Este año aspiramos a meternos a copas internacionales”, completó.