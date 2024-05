“Es probable que no vuelva”: Nadal se despide de Roland Garros y apunta al próximo torneo que quiere jugar antes de retirarse

Este lunes, Rafael Nadal no pudo ante el alemán Alexander Zverev y perdió el partido más importante de la primera ronda de Roland Garros 2024. El germano se impuso por tres sets de 6-3, 7-6 y 6-3, sellando así la eliminación del español, quien es el máximo ganador de este torneo con 14 títulos.

Tras la derrota, “Rafa” recibió la ovación del público presente y tomó el micrófono para compartir sus sensaciones desde la cancha. “Es difícil hablar para mí en este momento. No sé si será la última vez aquí frente a todos ustedes. No estoy seguro. Pero si es la última vez, sin duda lo disfruté”, comenzó señalando.

“Vengo de afrontar dos duros años de lesiones. Para mí es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Es probable que no vuelva aquí, a Roland Garros, pero no es seguro”, indicó el exnúmero uno del mundo.

“Espero volver a esta cancha para los Juegos Olímpicos”

Rafael Nadal reconoció que desea jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 antes de retirarse, todo considerando que en la misma cancha de Roland Garros se jugará el tenis de la cita olímpica.

“Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Quizás en dos meses más diga que ya es suficiente, pero es algo que aún no siento. Espero volver a esta cancha para los Juegos Olímpicos. Eso me motiva. Esa será otra oportunidad”, comentó.

“Muchas gracias a la organización del torneo, mi familia, amigos, cuando era pequeño nunca imaginé conquistar todo lo que he conquistado aquí. Las sensaciones que me hacen sentir son increíbles. No sé si es un adiós definitivo, pero muchas gracias por todo”, concluyó el tenista de 37 años.