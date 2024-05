Alejandro Tabilo revela complicación que influyó en su derrota en Roland Garros: “No podía hacer nada con mi cuerpo, sentía mucho dolor”

Una triste jornada tuvieron los chilenos Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry en Roland Garros este domingo. Ambos perdieron sus partidos por la primera ronda y quedaron tempranamente eliminados del Grand Slam parisino.

El “Nico” nada pudo hacer ante el tenista local Corentin Moutet y fue superado ampliamente por su rival. Mientras que al “Jano” se le escapó el triunfo ante el belga Zizou Bergs en un partido donde se vio complicado por un dolor de cabeza.

Y es que Tabilo ganó el primer set y estuvo 5-2 arriba en el segundo set, sin embargo, a partir de ahí su rival remontó y se terminó quedando con el duelo.

Tras la derrota, el número 2 de Chile explicó lo que le sucedió: “Después de quebrar en el segundo set, no me empecé a sentir muy bien de la cabeza, el cuerpo entero… tenía demasiado dolor de cabeza. Tomé algunas pastillas para que se me quitara el dolor, pero no me funcionó hasta el final del partido, cuando me empecé a sentir un poco mejor”.

La segunda raqueta nacional también comentó que “en la noche antes del partido no me sentí tan bien, desperté en medio de la noche con mucho dolor de cabeza, no sé si habrá sido algún virus”.

“Durante el partido le dije a mi equipo que ni siquiera estaba nervioso, pero no podía hacer nada con mi cuerpo, sentía mucho dolor”, agregó.

“Obviamente que una derrota así, duele, pero hay que tratar de tomar todo lo bueno que he hecho en esta larga gira. Ahora descansaré, volveré a Chile y luego me enfocaré para el regreso”, concluyó Alejandro Tabilo, quien venía de alcanzar una histórica semifinal en el Masters 1000 de Roma, pero lamentablemente se despidió de Roland Garros en primera ronda.