“Aquí el honorable productor”: Carolina Molina filtró impactante video de su supuesto acosador

Carolina Molina decidió subir a su Instagram la que sería una prueba irrefutable del hombre que llevaría meses acosándola.

La cantante está hace varias semanas denunciando a un sujeto, que no solo habría destruido su auto en el Mall Plaza Norte, sino que la amedrentaría una y otra vez.

Por eso, la conocida Rancherita se ha cansado de alzar la voz. Y, durante estos días, hasta consiguió el apoyo del Ministerio de la Mujer en su lucha.

Incluso, fue a Podemos Hablar. Y ahí reveló la identidad del acosador. “Juan Claudio Chacón Silva, y lo digo con todas sus letras. Fue mi mánager; empezó como mi mánager. Trabajamos alrededor de seis meses y después empezó una relación de pareja. Mucho tiempo me tuve que quedar callada”, dijo.

Carolina Molina y el revelador video

Tras esto, la joven optó por continuar con todo su denuncia. Y en sus redes sociales compartió una impactante prueba.

Un video donde se vería a este sujeto rompiendo su vehículo. “Por si a alguien le quedó alguna duda... Aquí el ‘honorable productor’ Juan Claudio Chacón, rompiendo mi auto en el mall Plaza Norte”, señaló.

“Al final del video se ve la hora, día y año. Esto es solo una de las pruebas que aún no mostraba de todos los acosos y persecuciones, porque voy a aclarar cada una de sus mentiras para difamarme, como por ejemplo que yo le debo plata, porque eso es absolutamente falso”, sostuvo.

En tanto, el aludido, también reaccionó en redes sociales. Y, compartiendo un video de la artista, manifestó que “ahora que me nombró se viene la demanda con todo” y que “gente que no me conoce me envía amenazas de todo tipo gracias a las injurias de esta enferma mental. Ya pasaron 3 años, tengo una maravillosa relación con una maravillosa mujer que está triunfando en la música y evidentemente no lo soporta”.

“Pena por ella, que Dios le de la paz que necesita o algún especialista la vea y tome las medidas que sean necesarias para sanar su enfermedad”, expresó el hombre acusado por Carolina Molina, que en su perfil se presenta como representante de conocidas bandas de cumbia, como La Rosa y Amerikan Sound.